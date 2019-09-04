ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سامح شكري يستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:25 م
سامح شكري ورئيس الحزب
سامح شكري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني
سعيد العربي
استقبل اليوم 4 سبتمبر الجاري وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني "وليد جنبلاط"، حيث تناول اللقاء مُستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية، فضلًا عن تطورات الأوضاع في مُجمل ملفات المنطقة‪.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لعلاقاتها المتميزة مع لبنان، وما يربط شعبيّ البلدين الشقيقين من روابط تاريخية. وأكد شكري على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، مُثمنًا الدور البَنّاء والأساسي الذي يلعبه السيد جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازُن في لبنان.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول كذلك آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني عن تقديره للجهود المصرية الرائدة على صعيد العمل على التصدي لأي تصعيد، ونزع فتيل الأزمات الإقليمية، واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخارجية: مصر حريصة على استقرار لبنان وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية

وليد جنبلاط يصل القاهرة للقاء وزير الخارجية

جنبلاط لـ وزير الخارجية: نثمن دور مصر في نزع فتيل الأزمات الإقليمية

ترشيحاتنا

ببطن مكشوف وشعر طويل.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

الصدمة خلصت.. ريهام سعيد تكشف عن مستقبلها المهنى بعد اعتزالها

حقيقة إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية إدخارية جديدة

محامي المطربة بوسي يكشف حقيقة القبض عليها

موجز السوشيال ميديا..حامل ولا إيه.. إليسا برفقة أحد أصدقائها داخل طائرة.. وأمينة خليل تشعل إنستجرام

بفستان مكشوف ومجوهرات لافتة .. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور