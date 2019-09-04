سامح شكري يستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية

استقبل اليوم 4 سبتمبر الجاري وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني "وليد جنبلاط"، حيث تناول اللقاء مُستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية، فضلًا عن تطورات الأوضاع في مُجمل ملفات المنطقة‪.





وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لعلاقاتها المتميزة مع لبنان، وما يربط شعبيّ البلدين الشقيقين من روابط تاريخية. وأكد شكري على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، مُثمنًا الدور البَنّاء والأساسي الذي يلعبه السيد جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازُن في لبنان.



