ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور تكتيكى.. صحيفة إسبانية تشيد بـ ال الشيخ مع الميريا بعد تجربة بيراميدز

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:24 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
قسم الخارجي
أشادت صحيفة إسبانية بتجربة المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، مع نادي ألميريا الذي يمتلكه حاليا بعد شرائه قبل عدة أسابيع.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن آل الشيخ يبدو أنه لا ينوي السير فى الطريق السهل من أجل النهوض بالنادي الإسباني، من خلال شراء لاعبين نجوم لتحقيق نتائج سريعة، وفي المقابل قرر سلك الطريق الصحيح، من خلال الاستثمار في المواهب الشابة بما في ذلك إنشاء أكاديمية للكرة.

وأضافت أن هناك مصادر مقربة من آل الشيخ أكدت أن النادي يخصص مبلغا ضخما للاستثمار في بناء أكاديمية للمواهب الصغيرة، والتعاقد مع خبراء رياضيين، كما أن آل الشيخ يتواصل مع عدد من المدربين وخبراء كرة القدم منذ استحواذه على النادي، من أجل تحقيق هذا الهدف.

ويأتي ذلك على العكس تماما من تجربته في الدوري المصري حين كان مالكا لنادي بيراميدز، واعتمد النادي على شراء نجوم كبار في صفقات بأسعار خيالية قاربت المليار جنيه، ليتمكن النادي من المنافسة على لقبي الدوري الممتاز، الذي حصل عليه النادي الأهلي، فيما تمكن من الصعود إلى نهائي كأس مصر لملاقاة الزمالك، كما تمكن من الحصول على مركز مؤهل بالدوري للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يشتري ناديا إسبانيا .. تعرف على القيمة

قادمًا من السعودية.. الصحف الإسبانية تكشف عن مدرب نادي تركي آل الشيخ

تعرف على أول قرارات تركي آل الشيخ للعاملين بـ نادي ألميريا الإسباني

بعد الاستحواذ عليه.. تركى آل الشيخ يصدر قرارات مصيرية لإنقاذ ألميريا الإسباني

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

تركي آل الشيخ يعلن عن إطلاق مسابقة لاكتشاف أصوات شابة جديدة بالعالم العربي

ترشيحاتنا

بشعر كيرلي... آيتن عامر فى إطلالة جديدة لها

فيديوجراف| الكهرباء تطلق خدمة جديدة لتجنب أخطاء الفواتير

تجاهل أزمته مع نادي الزمالك.. كهربا ينشر صوره جديدة له مع هذا المشجع الاهلاوي

رسميا .. استاد الإسكندرية يستضيف نهائى الكأس بين الزمالك وبيراميدز

علاج شد الرقبة بعد النوم.. 5 طرق فعالة تخلصك من الألم نهائيا

بإكسسوارات فضية.. أمينة خليل تتألق في أحدث جلسة تصوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور