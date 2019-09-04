تطور تكتيكى.. صحيفة إسبانية تشيد بـ ال الشيخ مع الميريا بعد تجربة بيراميدز

أشادت صحيفة إسبانية بتجربة المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، مع نادي ألميريا الذي يمتلكه حاليا بعد شرائه قبل عدة أسابيع.



وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن آل الشيخ يبدو أنه لا ينوي السير فى الطريق السهل من أجل النهوض بالنادي الإسباني، من خلال شراء لاعبين نجوم لتحقيق نتائج سريعة، وفي المقابل قرر سلك الطريق الصحيح، من خلال الاستثمار في المواهب الشابة بما في ذلك إنشاء أكاديمية للكرة.



وأضافت أن هناك مصادر مقربة من آل الشيخ أكدت أن النادي يخصص مبلغا ضخما للاستثمار في بناء أكاديمية للمواهب الصغيرة، والتعاقد مع خبراء رياضيين، كما أن آل الشيخ يتواصل مع عدد من المدربين وخبراء كرة القدم منذ استحواذه على النادي، من أجل تحقيق هذا الهدف.



ويأتي ذلك على العكس تماما من تجربته في الدوري المصري حين كان مالكا لنادي بيراميدز، واعتمد النادي على شراء نجوم كبار في صفقات بأسعار خيالية قاربت المليار جنيه، ليتمكن النادي من المنافسة على لقبي الدوري الممتاز، الذي حصل عليه النادي الأهلي، فيما تمكن من الصعود إلى نهائي كأس مصر لملاقاة الزمالك، كما تمكن من الحصول على مركز مؤهل بالدوري للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



