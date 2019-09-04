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اقتصاد

أسعار النفط تقفز أكثر من 4 %

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:19 م
النفط
النفط
رويترز
ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% اليوم الأربعاء، مدعومة بتحسن السوق عموما بفعل أنباء إيجابية من الصين، بعد خسائر لثلاثة أيام بسبب المخاوف بشأن اقتصاد عالمي آخذ بالضعف.

وبحلول الساعة 1632 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 2.53 دولار بما يعادل 4.3 % إلى 60.79 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.42 دولار أو 4.5 % مسجلا 56.36 دولار.

بهذا يتجه غرب تكساس صوب أكبر زيادة يومية له بالنسبة المئوية منذ العاشر من يوليو، وانتعشت مؤشرات الأسهم في أنحاء العالم مع انحسار بواعث القلق الجيوسياسية وبفضل أنباء إيجابية تبعث على التفاؤل من الصين ليعود المشترون إلى سوق الأسهم.

وأظهر مسح خاص نمو نشاط قطاع الخدمات الصيني بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في أغسطس آب مع نمو طلبيات التوريد الجديدة، ما أدى إلى أكبر زيادة في التوظيف فيما يربو على عام.

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