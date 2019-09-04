السكري.. مضاعفات خطيرة تحدث عند الاصابة بتكيس المبايض

قال الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، إن متلازمة تكيس المبيض، ومرض السكري، أبرز الحالات الطبية الشائعة عند عدد كبير من السيدات، مشيرا إلى أن واحدة 1 من كل 10 إناث في سن الإنجاب مصابة بمرض متلازمة تكيس المبايض، وهن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



أضاف الملافي بيان صرح به اليوم، الى أن تكيس المبايض حالة شائعة تتضمن تكيسات صغيرة على المبايض هذه الخراجات يمكن أن تضعف الإباضة وتؤثر على الحيض والخصوبة، وترتبط تلك الحالة بتوازن الهرمونات بما في ذلك هرمون الأنسولين.



ونصح الملا، ان السيدات المصابة بتكيس المبايض، عليهم إجراء فحوصات منتظمة لمرض السكري حيث يؤثر على قدرة الجسم على إنشاء الأنسولين أو استخدامه، وينتج السكري من النوع الأول عن غياب هذا الهرمون، بينما يتطور النوع الثاني بسبب مقاومة الأنسولين قد ينتج الجسم كمية أقل من الأنسولين وقد يكون الهرمون أقل فعالية، عوامل نمط الحياة يمكن أن تؤثر على تطور مرض السكري من النوع 2.



وذكر الملا، أن داء السكري من النوع 2 يعد أكثر شيوعًا من النوع 1 ويصاب به عادة الأشخاص الذين يعانوا من زيادة الوزن، حيث تشير الأبحاث إلى أن السيدات الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض لديهن خطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسبب يرجع إلى مقاومة الجسم للأنسولين لدى السيدة المصابة بتكيس المبايض.