قطاع الأعمال: صادرات الأدوية 800 مليون دولار.. ونستطيع مضاعفتها 10 مرات.. نواب: سيفتح مجالات للتصدير مع الأسواق الأخرى فى أفريقيا.. ولن نستورد أى دواء من الخارج مرة أخرى

برلماني: مصر ستعود إلى ريادتها في تصدير الدواء

برلماني: تصدير الدواء المصري يوفر لنا العملة الصعبة نائب: نستطيع تصدير الدواء بعد الاكتفاء ذاتيا









أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أن مصر تستطيع أن تصدر الدواء بكميات كبيرة إلى دول أفريقيا، مما يساعدنا فى تشغيل مصانع أدوية بدلا من استيراد المواد خام، مما يزيد من معدلات النمو الاقتصادى ، كما أشاروا إلى أن تصدير الدواء المصرى إلى الخارج سيجلب لنا العملة الصعبة ، كما أنه سيفتح مجالات للتصدير مع الأسواق الاخرى مع أفريقيا والتبادل التجارى مع دول أفريقيا ، من خلال ضخ استثمارات جديدة ، لما تمتلكه القارة الأفريقية من مواد خام تحتاج إلى إستثمار ، كما أوضحوا أن أن تصدير الدواء سيعنى أننا أمام اكتفاء ذاتى منها، ولانستورد أى أدوية مرة أخرى، بالإضافة إلى أننا لدينا القدرة على التصنيع، بما نمتلكه من علماء فى مجال الدواء.





فى البداية قال محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن مصر كانت من أولى الدول العربية التى تصدر الدواء ، إلا أنها تراجعت عن ذلك خلال الفترة الأخيرة ، مشيرا إلى أن الأردن كانت تحتل المرتبة الثانية فى تصدير الدواء بعدنا.





وأشار النائب محمد الشورى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن مصر تعود لها الصدارة مرة أخرى لتصدير الدواء، خاصة وأن الأوضاع بدأت تستقر فى مصر، مؤكدا أننا كلما صدرنا الدواء كلما استطعنا أن ندخل عملة صعبة إلى البلاد.





وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن تصدير الدواء سيعنى أننا أمام اكتفاء ذاتى منها، ولانستورد أى أدوية مرة أخرى، مشيرا إلى أننا لدينا القدرة على التصنيع، بما نمتلكه من علماء فى مجال الدواء.





وأكد النائب محمد الشورى أن مصر تستطيع أن تصدر الدواء بكميات كبيرة إلى دول أفريقيا، مما يساعدنا فى تشغيل مصانع أدوية بدلا من استيراد المواد خام، مما يزيد من معدلات النمو الاقتصادى.





وقال فيصل راجح، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا فى حاجة ملحة إلى تسجيل الأدوية تحت مظلة وزارة الصحة ، مشيرا إلى أن قطاع الدواء فى مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة ، بحيث لا نتفاجأ بزيادة أسعار الأدوية بدون الإعلان عن ذلك.





وأشار النائب فيصل راجح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صناعة الدواء بدأت تتطور فى مصر ، الأمر الذى يساهم فى تصديره، خاصه وأننا نسير بخطى ثابتة فى كل المجالات.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن تصدير الدواء المصرى إلى الخارج سيجلب لنا العملة الصعبة ، كما أنه سيفتح مجالات للتصدير مع الأسواق الاخرى مع أفريقيا والتبادل التجارى مع دول أفريقيا ، من خلال ضخ استثمارات جديدة ، لما تمتلكه القارة الأفريقية من مواد خام تحتاج إلى إستثمار.





وقال حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن قانون الهيئة العليا للدواء هو المسئول عن تسعير وشراء وبيع وتصدير أى أدوية ، ولا يوجد أى شيء اخر يعلو عليها.





وأشار النائب حاتم عبد الحميد، فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن الهيئة العليا للدواء تستطيع أن تتعامل مع دول أفريقيا وهذا سيىئ عظيم ، للإعتراف بالأدوية المسجلة بين الدول الأعضاء فى المنظمة الأفريقية للدواء.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا حينما يكون لدينا اكتفاء فى السوق المصرى وفائض من الدواء ، فإننا نستطيع أن نصدر الدواء المصرى إلى الخارج ، وفقا لاحتياج السوق المصرى.





وكان وزير قطاع الأعمال، قد أعلن أنه تم الاجتماع مع موزعي الأدوية في مصر، وعرض مطالبهم على رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي.





وأضاف وزير قطاع الأعمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم فتح نظام تسجيل الأدوية لتسهيل تسجيلها، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة، في طريقها لتكوين منظمة إفريقية للدواء، بهدف الاعتراف بالأدوية المسجلة بين الدول الأعضاء.



