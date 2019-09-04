مشروعات لتطوير محمية الزرانيق وتنميتها لـ السياحة البيئية.. صور

تولي القيادة السياسية فى مصر المحميات الطبيعية أهمية كبيرة وذلك من أجل الحفاظ عليها وتطويرها لتشجيع السياحة الطبيعية، لذا فإن هناك إستراتيجية الاتصال البيئي التي تطلقها الوزارة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى زيادة وعي المواطنين تجاه البيئة.
وتبدأ وزارة البيئة خلال الفترة القليلة المقبلة في الترويج لتأجير المواقع الخدمية بالمحميات الطبيعية، بهدف تنشيط السياحة البيئية على المستويين المحلى والخارجى.
وأكدت الوزارة، أهمية تطوير البنية التحتية بالمحميات الطبيعية التى تعكس جمال الطبيعة كعنصر من الموارد الطبيعية، وأن العمل البيئى يتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل تحسين البيئة وحماية ثرواتنا الطبيعية.
وأكدت سوسن حجاب مدير فرع شئون البيئة بشمال سيناء، ان محمية الزرانيق، تعد من المناطق المهمة للدراسات العلمية والحفاظ على مناطق التراث التاريخي الموجودة بها. وتقوم المحمية بالعديد من الأبحاث التي يتم إجراؤها لدراسة التأثيرات البيئية للأنشطة المختلفة بالمنطقة.
كما تقوم المحمية بتصميم وإدارة العديد من البرامج التعليمية حيث يقوم مركز الزوار بالمحمية بتوضيح دور المحميات الطبيعية في حماية البيئة ولا يقتصر دور المركز علي ذلك بل يقوم بتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال والجمعيات غير الحكومية وطلبة الجامعات وغيرهم من المهتمين بالبيئة.
ولفتت إلى ان محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون البيئة، انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير محمية الزرانيق بتكلفة نحو مليون جنية، وتضمنت المرحلة الأولى تنفيذ فندق سياحي وذلك لتشجيع السياحة البيئية إلي شمال سيناء و استقبال هواة مشاهدة الطيور من مختلف دول العالم خاصة أمريكا وبريطانيا حيث يوجد أكثر من 30 مليون من هواة مشاهدة ومراقبة الطيور بهما علاوة علي إقامة 4 مواقع لمراقبة الطيور مجهزة بأحدث الأجهزة والتلسكوب ، علاوة علي تطوير مدخل المحمية وإنشاء هيكل علي شكل طائر.
وأضافت، أن مخطط المشروع يتضمن أيضا إقامة منتجعات بيئية تضاف إلي منظومة السياحة وتشجيع أنشطة صيد الأسماك والقيام برحلات السفاري وسط الصحراء ، هذا بالإضافة إلى إقامة 6 مخيمات لعرض الثقافة البدوية والمنتجات الحرفية والبيئية التي يتميز بها بدو سيناء خاصة المرأة.
كما يشمل المشروع تطوير مساكن البدو في نطاق المحمية بإقامة 35 مسكنا ، وقد تم إقامة نموذج لأحد المساكن والتي صممت علي أساس بيئي تتناسب وأذواق السكان المحليين للإقامة في المحمية والإسهام في المحافظة عليها هذا بالإضافة إلي إنشاء مرسى لمراكب الصيد بالمحمية يسع لعشرة مراكب .
وأشارت الي أن محمية الزرانيق تعتمد علي ثلاثة مصادر رئيسية للتغذية بالمياه من بينها المياه المالحة التي تغذي بحيرة الزرانيق من خلال ثلاث فتحات البواغيز الطبيعية بوغاز الزرانيق و بوغاز أبوصلاح و بوغاز تفاحة، والتي تصل ما بينها وبين البحر المتوسط.
وتعتمد هذه الفتحات علي العوامل الطبيعية التي تؤدي إلي فتح تلك البواغيز أو إغلاقها دون تدخل من الإنسان، ففي حالة فتح البواغيز تزداد كميات المياه الداخلة من البحر إلي البحيرة فتقل نسبة الملوحة وتتحسن نوعية المياه ومكوناتها، أما في حالة غلق البواغيز والذي قد يستمر لفترات طويلة فان نسبة الملوحة تزداد بدرجة كبيرة مما يؤدي إلي انخفاض نوعية المياه ومكوناتها.