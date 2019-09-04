رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال إنشاء مركز خدمة ذوي القدرات

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب اليوم أعمال إنشاء مركز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة بمبنى المكتبة المركزية الدور الأرضى.



جاء ذلك بحضور المستشار الهندسى نبيل بلاط والدكتورة سماح رمضان خميس مدير المركر، أسامة موسى أمين عام الجامعة محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.



يذكر، أن المركز تم إنشاؤه وفقا لبرتوكول التعاون المبرم بين هيئة الامديست ومؤسسة حلم للتدريب والاستشارات ويعمل على تقديم كافة الخدمات لجميع الطلاب من ذوى الإعاقة ( حركية . بصرية . ضعاف سمع . توحد ) وأيضا تقديم استشارات أسرية ومجتمعية لأسر الطلاب من ذوى الإعاقة فى المجالات الأكاديمية والبحث العلمى والمجتمعية و رعاية المواهب لطلاب جامعة المنصورة ذوى القدرات الخاصة.



ويقدم المركز أيضا العديد من الخدمات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المهتمين بمجال ذوى الاعاقة من خلال تقديم دورات تدريبية مكثفة تؤهل للقيام بعملية التدريس لذوى الإعاقة.



كما يهدف المركز أيضا إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة للجهاز الإداري بالجامعة من المعنيين بالتعامل المباشر مع الطلاب من ذوى الإعاقة مما يساعد على الاستيعاب النفسي للطالب ويقلل من الجهد الإداري المبذول للحصول على الخدمة.