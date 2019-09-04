ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال إنشاء مركز خدمة ذوي القدرات

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:22 م
الدكتور أشرف عبد
الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
همت الحسينى
تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب اليوم أعمال إنشاء مركز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة بمبنى المكتبة المركزية الدور الأرضى.

جاء ذلك بحضور المستشار الهندسى نبيل بلاط والدكتورة سماح رمضان خميس مدير المركر، أسامة موسى أمين عام الجامعة محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

يذكر، أن المركز تم إنشاؤه وفقا لبرتوكول التعاون المبرم بين هيئة الامديست ومؤسسة حلم للتدريب والاستشارات ويعمل على تقديم كافة الخدمات لجميع الطلاب من ذوى الإعاقة ( حركية . بصرية . ضعاف سمع . توحد ) وأيضا تقديم استشارات أسرية ومجتمعية لأسر الطلاب من ذوى الإعاقة فى المجالات الأكاديمية والبحث العلمى والمجتمعية و رعاية المواهب لطلاب جامعة المنصورة ذوى القدرات الخاصة.

ويقدم المركز أيضا العديد من الخدمات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المهتمين بمجال ذوى الاعاقة من خلال تقديم دورات تدريبية مكثفة تؤهل للقيام بعملية التدريس لذوى الإعاقة.

كما يهدف المركز أيضا إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة للجهاز الإداري بالجامعة من المعنيين بالتعامل المباشر مع الطلاب من ذوى الإعاقة مما يساعد على الاستيعاب النفسي للطالب ويقلل من الجهد الإداري المبذول للحصول على الخدمة.
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال إنشاء مركز خدمة ذوي القدرات
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال إنشاء مركز خدمة ذوي القدرات
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال إنشاء مركز خدمة ذوي القدرات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد مكتب تسجيل اختبارات قدرات طلاب الثانوي..صور

جامعة المنصورة تشارك في لقاء مراكز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة

ترشيحاتنا

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

بعد شائعة حرمان الابنة غير المتزوجة.. تعرف على حالات وقف المعاش بـ قانون المعاشات الجديد

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

ببطن مكشوف وشعر طويل.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

ترامب يفجر مفاجأة بشأن التفاوض مع إيران

تجاهل أزمته مع نادي الزمالك.. كهربا ينشر صوره جديدة له مع هذا المشجع الاهلاوي

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

أخبار الرياضة.. أزمة لـ الخطيب.. حرب مرتضى وكهربا.. رحيل الشناوي .. حفل أحسن لاعب بأفريقيا

رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر من شتاء عاصف فى الإسكندرية

بعد 9 أيام من التعاقد.. حرس الحدود يفسخ عقد احمد جعفر.. اعرف السبب

ملقب بـ أبو خطاب.. المخابرات اللبنانية تلقي القبض على مصري بتهمة الإرهاب

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

نصب.. تصاعد أزمة الطلاب المصريين والجامعة الأوكرانية بعد الاستغاثة بالتعليم العالي والهجرة

عند سن الـ 24 عاما .. الحكومة: حالتان فقط لحرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها (رسمي)

حارس الأهلي السابق: شناوي بيراميدز أفضل من عصام الحضري.. فيديو

قرار الأعلى للإعلام.. الصيادلة توضح تفاصيل جديدة بشأن أزمة عمرو أديب

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور