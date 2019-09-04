نقيب شرطة يخطف قلب رنا سعيد .. صور

احتفل النقيب محمد حسين بحفل زفافه علي عروسته رنا سعيد الحاصلة على بكالوريوس تربية.



وسط حفل عائلى بهيج ضم الأهل والأصدقاء بنادى الشرطة بالشرقية، تم زفاف النقيب محمد حسين الضابط بكلية الشرطة على الأنسة رنا سعيد الحاصلة على بكالوريوس تربية فنية.



وحضر الحفل لفيف من زملاء وأصدقاء العريس وعلي رأسهم عقيد دكتور كامل خلف الله.