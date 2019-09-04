ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نقيب شرطة يخطف قلب رنا سعيد .. صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:13 م
النقيب محمد حسين
النقيب محمد حسين وعروسة رنا سعيد
مصطفى كرم
احتفل النقيب محمد حسين بحفل زفافه علي عروسته رنا سعيد الحاصلة على بكالوريوس تربية.

وسط حفل عائلى بهيج ضم الأهل والأصدقاء بنادى الشرطة بالشرقية، تم زفاف النقيب محمد حسين الضابط بكلية الشرطة على الأنسة رنا سعيد الحاصلة على بكالوريوس تربية فنية.

وحضر الحفل لفيف من زملاء وأصدقاء العريس وعلي رأسهم عقيد دكتور كامل خلف الله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد يهنئ علم الدين بحفل زفافه على كريمة المهندس رمضان

ترشيحاتنا

التحقيق مع حمدي النقاز.. اللاعب يبرر موقفه مع الزمالك.. ومرتضى منصور يغرمه

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. اقتصادية النواب تطلب زيادة الحصة التموينية لـ200 جنيه لهذا السبب

ميتشو يجهز مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام بيراميدز خلال نهائى كاس مصر

رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

علاج شد الرقبة بعد النوم.. 5 طرق فعالة تخلصك من الألم نهائيا

مثيرة وأنيقة.. 30 صورة تكشف أناقة منة فضالى فى عيد ميلادها

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

أخبار الرياضة.. أزمة لـ الخطيب.. حرب مرتضى وكهربا.. رحيل الشناوي .. حفل أحسن لاعب بأفريقيا

رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر من شتاء عاصف فى الإسكندرية

بعد 9 أيام من التعاقد.. حرس الحدود يفسخ عقد احمد جعفر.. اعرف السبب

ملقب بـ أبو خطاب.. المخابرات اللبنانية تلقي القبض على مصري بتهمة الإرهاب

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

نصب.. تصاعد أزمة الطلاب المصريين والجامعة الأوكرانية بعد الاستغاثة بالتعليم العالي والهجرة

عند سن الـ 24 عاما .. الحكومة: حالتان فقط لحرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها (رسمي)

حارس الأهلي السابق: شناوي بيراميدز أفضل من عصام الحضري.. فيديو

قرار الأعلى للإعلام.. الصيادلة توضح تفاصيل جديدة بشأن أزمة عمرو أديب

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور