فى ذكرى رحيله .. قصة فقدان إبراهيم سعفان 4 من أبنائه وكان معلما لـ سعاد حسنى | نوستالجيا

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان ابراهيم سعفان الذى قدم العديد من الادوار الكوميدية التى اشتهر بها على الرغم من مشاركته فى ادوار ثانوية الا انه ترك بصمة واضحة.



نرصد 10 معلومات عن الفنان الراحل:



1– ولد “سعفان” في مدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية عام 1924.



2– حصل على درجة البكالوريا، والتحق بكلية الشريعة جامعة الأزهر، بناءً على رغبة والده، وتخرج فيها عام 1957.



3– التحق كذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام1951، ثم حصل على وظيفة مدرس لغة عربية في وزارة المعارف.



4– بعد وفاة والده التحق بفرقة نجيب الريحاني المسرحية، ليصبح فيما بعد واحدًا من رموز الكوميديا في السينما المصرية، وظل عضوًا بالفرقة حتى وفاته.



5– لقبه البعض بـ”المحامي الفصيح”، بسبب شهرته بتجسيد شخصية المحامي، وصنفه بعض النقاد بأنه من بين أفضل 10 ممثلين جسدوا تلك الشخصية.



6– طلبه الشاعر عبد الرحمن الخميسي، من أجل تعليم السندريلا وايقونة الشاشة سعاد حسني القراءة والكتابة، وذلك لأنها لم تلتحق بمدارس نظامية بسبب ظروفها العائلية، إذ ساعدها “سعفان” على التعلم في 6 أشهر بما يعادل درجة طالب في الإعدادية.



7– عاش صدمة وفاة 4 أبناء له في عام واحد، إذ توفى له 4 أولاد وفتاة في سن صغيرة بسبب إصابتهم بالجفاف، لكنه رُزق بـ 5 أبناء آخرين فيما بعد، أطلق على المولودة الأولى اسم “رضا”.



8– قدم العديد من الأعمال الفنية، والتي يقترب عددها إلى 132 عملًا، تنوعت ما بين الأفلام والمسرحيات، والمسرحيات الإذاعية والمسلسلات.



9- من أبرز أعماله المسرحية “الدبور، سنة مع الشغل اللذيذ، حركة ترقيات، مين ما يحبش زوبة، 2 على دبوس”، وفي السينما “30 يوم في السجن، أونكل زيزو حبيبي، أكاذيب حواء، أضواء المدينة، ميرامار، سفاح النساء”، وشارك في أعمال تلفزيونية منها “المصيدة، وجهان للحب، الهاربان، مليون في العسل، اللقاء الأخير”.



10- توفى ابراهيم سعفان عن عمر ناهز الـ 57 عامًا في عام 1982، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة أثناء تصويره أحد المشاهد في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.