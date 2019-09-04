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أحمد مصطفى يكشف تفاصيل المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:20 م
مبادرة الرئيس للكشف
مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاكتشاف المبكر لضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إن هناك نسبة كبيرة من المواليد في العالم يعانون من ضعف السمع، ما دفع الرئيس السيسي لإطلاق تلك المبادرة الخلاقة لإنقاذ حديثي الولادة في مصر.

وأضاف المدير التنفيذي لمبادرة الرئيس الاكتشاف المبكر لضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون أي"، أن المسح الإلزامي لحديثي الولادة، يهدف للكشف المبكر علي مشاكل الغدة الدرقية، من خلال المراكز الطبية المجاورة لهم بكل المحافظات، والتي تتخطى الـ300 مركز حول الجمهورية.

ونوه المدير التنفيذي لمبادرة الرئيس الاكتشاف المبكر لضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، بأن تلك الفحوصات سيخضع لها الأطفال مابين سن يوم إلي 28 يوما، ويتم خضوع الأطفال المصابين بفحوصات أكثر دقة وأكثر لبيان أسباب المرض.

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