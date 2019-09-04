رائف تمراز: البرلمان يسعى لإعادة حق ومكانة الفلاح المصري

قال النائب الوفدي رائف تمراز، رئيس اللجنة النوعية للزراعة في حزب الوفد، ووكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب، إن البرلمان يسعى بحرص إلى إعادة الحق إلى الفلاح المصري من خلال سن القوانين، وتقرير طلبات الإحاطة والاستجوابات فيما يتعلق بأسعار المحاصيل الزراعية، وخاصة سعر القطن والبنجر، في ظل فترة حرجة اقتصادية، تحتاج من الجميع التكاتف مع الدولة المصرية.





جاء ذلك خلال مؤتمر "آفاق الاستثمار الزراعي"، والذي تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد في كفر الشيخ، برئاسة محمد نجيب زغلول، وحماده بكر سكرتير عام اللجنة، بقصر الثقافة، اليوم الأربعاء، بحضور أشرف أبوجليل وكيل وزارة الثقافة، والدكتورة جاكين بشرى المدير العام، محمود الوكيل مدير المركز الثقافي.





وأوضح رائف تمراز أن ما حدث من نقلة في المجال الزراعي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشروعات التي قدمتها الدولة في الفترة الماضية، بالتعاون مع دول العالم ك إسبانيا والصين، وإنشاء مصانع، يؤكد فلسفة الدولة المصرية في السعي نحو التقدم.





وأشار رائف تمراز إلى أن مشروع الصوب الزراعية الذي دشنه الرئيس السيسي ساهم في تشغيل 14 ألف شاب، وأكثر من 500 مهندس، وكان لأول مرة إنتاج تقاوي الخضروات في الصوب، لصالح الاقتصاد المصري، فضلًا عن زيادة الصادرات، ودعم السياحة برسالة اطمئنان للعالم أن الطعام المصري بدون مبيدات.





ولفت رائف تمراز إلى مشروع المليون ونصف فدان، ونوه بأن هناك 225 فدان في محافظات الصعيد، تواجه بعض المعوقات نسعى في البرلمان لتذليلها، قائلًا: "سعينا لرفع سعر المحاصيل الزراعية بما يتناسب مع المطلوب والمصروفات التي يتكبدها الفلاح الذي عانى كثير من الظلم في الفترة الماضية".





ونوه رائف تمراز إلى توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في زراعة القطن طويل التيلة، وعقده مؤتمرات في هذا الموضوع، الأمر الذي فرض علينا التواصل مع صناع القرار لوضع خطط دراسة كافة الاحتياجات للمزارع من خامات ووسائل تكنولوجية حديثة.





وأضاف رائف تمراز أن هناك أولوية لتوفير الزيوت وعلف الماشية وكل ما تحتاجه زراعة القطن بدون تكلفات عالية، وإعلان سعر يتناسب مع أوضاع الفلاحين، بالإضافة إلى دراسة رفع سعر بنجر السكر هذا العام إلى 100 جنيه، والقمح إلى 710 جنيهات.



