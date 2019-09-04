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أستاذ استثمار: مشروع قناة السويس الجديدة حافظ على تنافسيتها عالميا.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:55 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ الاستثمار بجامعة القاهرة ان استثمارات قناة السويس الجديدة تمثل مصداقية كبيرة بين الدولة والمواطن، مشيرا الى انه كان مشروعا مهما جدا فى اطار التطوير المستمر للقناة .

واضاف استاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، فى حواره لبرنامج " اليوم" عبر فضائية " دى ام سى " انه كان من المهم ان تحافظ القناة على درجة تنافسيتها مع باقى الممرات العالمية الاخرى، مشيرا الى انه من المؤكد ان هناك ممرات متعددة لحركة التجارة المتعددة .

وأشار استاذ الاستثمار بجامعة القاهرة إلى ان المشروع له ابعاد مهمة للغاية حيث انه من حيث الفكرة والتمويل والتنفيذ والعمالة مصري خالص، كما يعتبر بداية المشروعات المهمة التى أطلقها بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم توالت المشاريع .

وأوضح استاذ الاستثمار بجامعة القاهرة ان استثمارات القناة الجديدة من تكاتف المصريين وتواجدهم لأوقات متأخرة من الليل فى البنوك من اجل الحصول على شهادات استثمار القناة الجديدة.

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