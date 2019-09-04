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الوزراء: البوابة الإليكترونية للأراضي الصناعية ستمنع دخول السماسرة.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:20 م
صدى البلد
أيمن سيد
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن هناك العديد من الفوائد التي تعود على المستثمرين بعد إطلاق الحكومة للبوابة الإلكترونية لتوفير الأراضي الصناعية. 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية له بنشرة "أخبار TeN"، والمذاع على فضائية "TeN" أن البوابة ستتيح المعلومات للمستثمرين عن قطع الأراضي والأنشطة المعينة الخاصة بكل منطقة، مشيراً إلى أن هناك شفافية كاملة في إتاحة تلك الأراضي، وفقًا للمعايير المحددة التي تحددها هيئة التنمية الصناعية والجهات المسئولة عن تلك المنظومة. 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه ستكون هناك أولويات لمن يريدون توسع الأنشطة القائمة بالفعل أو التوسع بالمشروع، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير الأراضي بأسعار معقولة مع تفادي عمليات المضاربات أو ترك الأرض بعد الحصول عليها.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيمنع تمامًا دخول السماسرة قائلاً "الظواهر السلبية لن يكون لها وجود عند تطبيق المنظومة وستعمل بكل شفافية".

واستكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن التشابكات المالية مثلت أزمة حقيقية بموازنة الدولة على مدار عقود وتلك التشابكات جاءت نتيجة لحصول عدد من الوزارات على منتج من وزارة أخرى.

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