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حوادث

تعرف على حقيقة إلغاء الثانوية التراكمية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:22 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بعدم قبول الدعاوى التى تطالب بـ الغاء نظام الثانوية العامة التراكمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الحميد ، وعضوية كل من المستشارين د مخمد حسن ، عصام ابو العلا ، خالد سالم ، محمد المتولى ، أمام أبو يوسف ، محمد حسين ، أحمد السيسي ، طارق منيسي.

واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان وزارة التربية والتعليم لم تصدر قرارات خاصة حول نظام الثانوية التراكمية وبالتالى فلا يجوز اقامة دعاوى قضائية ببطلان قرارات ادارية غير موجودة بالفعل، ولذلك لا يجوز نظر الدعوى التى تطالب ببطلان نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الادارى.

وكان خالد احمد مكاوى نائبا عن عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المطبق عليهم نظام التابلت ، أقاموا دعاوى تطالب بـ إلغاء الثانوية التراكمية والنظام الإلكتروني ، والعودة للنظام القديم.

كما رفضت المحكمة  الدعاوى الخاصة بنظام التابلت والتى تطالب بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيقه وإحالة الشق الموضوعى فى الدعاوى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى بالرأي القانونى به . 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثانى لمنظومة اعادة بناء الإنسان المصرى التى تقوم بالنهوض على منظومتى التعليم والبحث العلمى ، لما يمثلان من أهمية بالغه فى تحقيق التنمية المستدامة ، والتى تسعى اليها الدولة تلبية لاهداف ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ، مما يجب أن يحظيا بالأولوية فى اى مشروع قومى للدولة.

وأضافت أن الدولة يجب أن تُسخر كافة الامكانيات اللازمة لتطبيق النظام الجديد ، وهو ما يتطلب شجاعه من صانع القرار السياسى ، فى اطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين ، لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات فى سبيل تحقيقه.

وتهيب المحكمة بكافة مؤسسات الدولة ذات الصله أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب وفى الوقت المطلوب .

كما تهيب المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام التعليم بأكمله المطبق حاليا ، وعدم مقاومته حتى يتثنى للوزارة المضى فى تقويمه وتقديمه والتطورات السريعه فى السياسة العالمية والإقتصاد العالمى تجعل المنافسة فى الحصول على وظيفة فى المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة .

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