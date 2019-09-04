ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: من المبكر جدًا الحديث عن بداية الانسحاب من أفغانستان

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:17 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
أ ش أ
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأربعاء، إنه من المبكر جدًا الحديث عن بداية سحب القوات من أفغانستان.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن إسبر قوله -للصحفيين المرافقين له أثناء سفره إلى ألمانيا- إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان مازالت مستمرة.

وأوضحت الشبكة أن إسبر رفض نقاش تفاصيل عن توقيت سحب القوات الأمريكية.

وأشار إسبر إلى أنه سيطلع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج بشأن الأوضاع في أفغانستان خلال لقائهما في مدينة شتوتجارت الألمانية اليوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جنرال أمريكي: الانسحاب المبكر من أفغانستان سيكون "خطأ استراتيجيا"

ترشيحاتنا

مديرة مدرسة بلا قلب.. تتبنى الأطفال لتعذيبهم وقيدت ابنها بالكرسي

خطوة جديدة بـ صفقة القرن.. توطين 100 ألف فلسطيني بتلك الدول

فيديوجراف| الكهرباء تطلق خدمة جديدة لتجنب أخطاء الفواتير

كهربا يعود الى الاهلي ومسئولو الزمالك في ساحة الانتظار والقلق .. صور

بإكسسوارات فضية.. أمينة خليل تتألق في أحدث جلسة تصوير

الظاهر إني كشفت شيء مستور.. هند البلوشي تفصح عن كواليس لقائها بـ عمرو دياب ودينا الشربينى

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

أخبار الرياضة.. أزمة لـ الخطيب.. حرب مرتضى وكهربا.. رحيل الشناوي .. حفل أحسن لاعب بأفريقيا

رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر من شتاء عاصف فى الإسكندرية

بعد 9 أيام من التعاقد.. حرس الحدود يفسخ عقد احمد جعفر.. اعرف السبب

ملقب بـ أبو خطاب.. المخابرات اللبنانية تلقي القبض على مصري بتهمة الإرهاب

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

نصب.. تصاعد أزمة الطلاب المصريين والجامعة الأوكرانية بعد الاستغاثة بالتعليم العالي والهجرة

عند سن الـ 24 عاما .. الحكومة: حالتان فقط لحرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها (رسمي)

حارس الأهلي السابق: شناوي بيراميدز أفضل من عصام الحضري.. فيديو

قرار الأعلى للإعلام.. الصيادلة توضح تفاصيل جديدة بشأن أزمة عمرو أديب

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور