طارق العريان يكشف عن كواليس جديدة من فيلم ولاد رزق 2 .. فيديو

نشر المخرج طارق العريان مقطع فيديو من كواليس فيلمه الأخير "ولاد رزق 2" والذى يعرض حاليا بالسينمات وذلك عبر حسابه على تويتر.وعلق طارق العريان على الفيديو قائلا : ""ولاد رزق الشخصيات فيه كتير وكلها شخصيات أسطورية".وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 2 فى اطار اكشن حول عودة ولاد رزق الى الاجرام بعد اعلنهم التوبة وذلك بسبب حاجتهم الى المال ويتعاونون مع الضابط السابق والذى يلعب دوره محمد ممدوح ويتعرضون الى عديد من المواقف الصعبة فى كل عملية.فيلم ولاد رزق 2 بطولة احمد عز واحمد الفيشاوى واحمد داود وعمرو يوسف وكريم قاسم وغادة عادل واياد نصار وتاليف صلاح الجهينى واخراج طارق العريان.