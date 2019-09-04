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محافظات

هنضفها بإيدينا.. محافظ البحر الأحمر يشارك عمال النظافة والأهالى فى حملة تجميل..صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:49 م
اللواء دكتور أحمد
اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
شارك اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، اليوم الاربعاء ، بحملة نظافة وتجميل بمنطقة الملاحة (١) ، وذلك عقب تطوير جزء كبير من المنطقة وإظهار الوجه الحضاري للمناطق القديمة بالغردقة ، والتى تعد من أقدم المناطق ، لتحمل في طياتها روح وأصالة أهالى المدينة ، استكمالا لتطويرها بالكامل، لتقديم ما تم تطويره للأهالى بأفضل صورة.

قام المحافظ بالمشاركة فى أعمال النظافة لإعطاء مثل وقدوة للاهالى فى بذل الجهد لنظافة البيئة التى يسكن بها ، وان العمل لا ينقص من صاحبه شيئا ، انما الأيدي العاملة يحبها الله ورسوله ، شاركه فضيلة الشيخ جمال عواد مدير أوقاف البحر الأحمر ، الأنبا إيلاريون أسقف ايبارشية البحر الأحمر للاقباط الأرثوذكس، والمهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالمحافظة، وعدد من أهالى المنطقة .

استمع محافظ البحر الأحمر، إلى أهالي منطقة الملاحة (١) حول تطوير المنطقة، ورصف الشوارع، وتركيب الانترلوك، وزراعة النخيل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مقترحات المواطنين.

وكلف المحافظ بمضاعفة صناديق القمامة للحفاظ على مستوى النظافة، مناشدًا الأهالي بوضع القمامة بالصناديق المخصصة لها، وتجنب وضع أي مخلفات خارج هذه الصناديق، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مع رفع المخلفات يوميًا للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للمنطقة.
هنضفها بإيدينا.. محافظ البحر الأحمر يشارك عمال النظافة والأهالى فى حملة تجميل..صور
هنضفها بإيدينا.. محافظ البحر الأحمر يشارك عمال النظافة والأهالى فى حملة تجميل..صور
هنضفها بإيدينا.. محافظ البحر الأحمر يشارك عمال النظافة والأهالى فى حملة تجميل..صور
هنضفها بإيدينا.. محافظ البحر الأحمر يشارك عمال النظافة والأهالى فى حملة تجميل..صور

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