ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأوراق المطلوبة لاستيراد سيارات المعاقين من الخارج

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:14 م
سيارات المعاقين
سيارات المعاقين
صدى البلد
قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الأوراق المطلوبة لاستيراد سيارة معاقين تشمل صدور قرار الكمسيون الطبي التابع له عنوان المعاق بالموافقة على استيراد سيارة مجهزه طبيا.

وأشار إلى ضرورة أن تكون محددة بالتجهيزات المطلوبة، ويتم استيراد السيارة باسم المعاق أو شحن السيارة باسم المعاق على المنفذ الجمركي الموجه له قرار الكمسيون.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد القراء حول الأوراق المطلوبة لاستيراد سيارة بي ام دبليو 1600 سي سي موديل 2004 يتم إرسالها عن طريق شقيقته من دولة الكويت.

وقال أسامة سامي إن الرسوم الجمركية المستحقة على هذه السيارة تقدر بنحو 75 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية وذلك بعد خصم 50% رسم استعمال بالإضافة إلى 20 ألف جنيه حد إعفاء من ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة.

للمزيد اضغط هنا 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوراق المطلوبة لاستيراد سيارات المعاقين من الخارج

جمرك كيا سبورتاج موديل 2016 شامل القيمة المضافة

جمرك هيونداي النترا موديل 2014 لمصابي القوات المسلحة

جمرك خيالي لـ باجيرو موديل 2018

تعرف على جمارك سياره النترا ٢٠١٤

جمرك فولكس فاجن تيجوان موديل 2017

ترشيحاتنا

نجل محمد عوض: اسم والدى كان يساهم فى بيع الفيلم المصري خارجيًا

قرار الأعلى للإعلام.. الصيادلة توضح تفاصيل جديدة بشأن أزمة عمرو أديب

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

بعد 9 أيام من التعاقد.. حرس الحدود يفسخ عقد احمد جعفر.. اعرف السبب

بيج رامي المحترف المصري في كمال الأجسام يعود إلى مسارح البطولات

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

أخبار الرياضة.. أزمة لـ الخطيب.. حرب مرتضى وكهربا.. رحيل الشناوي .. حفل أحسن لاعب بأفريقيا

رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر من شتاء عاصف فى الإسكندرية

بعد 9 أيام من التعاقد.. حرس الحدود يفسخ عقد احمد جعفر.. اعرف السبب

ملقب بـ أبو خطاب.. المخابرات اللبنانية تلقي القبض على مصري بتهمة الإرهاب

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

نصب.. تصاعد أزمة الطلاب المصريين والجامعة الأوكرانية بعد الاستغاثة بالتعليم العالي والهجرة

عند سن الـ 24 عاما .. الحكومة: حالتان فقط لحرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها (رسمي)

حارس الأهلي السابق: شناوي بيراميدز أفضل من عصام الحضري.. فيديو

قرار الأعلى للإعلام.. الصيادلة توضح تفاصيل جديدة بشأن أزمة عمرو أديب

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور