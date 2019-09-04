الأوراق المطلوبة لاستيراد سيارات المعاقين من الخارج





قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الأوراق المطلوبة لاستيراد سيارة معاقين تشمل صدور قرار الكمسيون الطبي التابع له عنوان المعاق بالموافقة على استيراد سيارة مجهزه طبيا.وأشار إلى ضرورة أن تكون محددة بالتجهيزات المطلوبة، ويتم استيراد السيارة باسم المعاق أو شحن السيارة باسم المعاق على المنفذ الجمركي الموجه له قرار الكمسيون.جاء ذلك ردا على سؤال أحد القراء حول الأوراق المطلوبة لاستيراد سيارة بي ام دبليو 1600 سي سي موديل 2004 يتم إرسالها عن طريق شقيقته من دولة الكويت.وقال أسامة سامي إن الرسوم الجمركية المستحقة على هذه السيارة تقدر بنحو 75 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية وذلك بعد خصم 50% رسم استعمال بالإضافة إلى 20 ألف جنيه حد إعفاء من ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة.