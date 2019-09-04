لائحة انضباط جديدة باتحاد الكرة لمراقبة مخالفات وتجاوزات الجمهور .. فيديو

قال المستشار سيد بنداري، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه جار تشكيل اللجنة، واختيار أعضائها، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد لائحة جديدة للانضباط.



وأضاف رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن صلاحية اللجنة مراقبة أي مخالفات، وكل الأخطاء بعيدا عن الأخطاء الفنية، والتي تقع ضمن اختصاص لجان أخرى لها كل الاحترام.



وأوضح سيد بنداري، أن اللائحة التي سيتم اعدادها ستكون مختلفة، وتواكب متطلبات المرحلة، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا أصبحت عنصرا من العناصر المهمة، والتي يجب إضافتها، وكذلك اللافتات التي يرفعها الجمهور والتي تحمل تجاوزات.