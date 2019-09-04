ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد انخفاض معدلات التضخم .. توقعات بخفض سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:20 م
أرشيفية
أرشيفية
خالد محيي الدين
قال محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة جاء بعد استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم والبطالة في مصر، موضحا أن هناك اتجاها لخفض السعر مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري.

وأكد، "عادل" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن السبب وراء وجود اتجاه لخفض سعر الفائدة مرة أخرى، استقطاب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل البلاد.

وأشار إلى أن النقل النهري والبحري يحظى باهتمام الدولة في المرحلة المقبلة، لأنه من القطاعات الحيوية في خدمة الاستثمار، لافتًا إلى أن البنية التحتية والتحول الرقمي من أهم دعائم الاستثمار الأجنبي، منوها إلى أن مشروعات البنية التحتية تدعم تشغيل العمالة بكثافة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة من 3 سنوات.. تراجع معدل التضخم لـ 8.9%..الإدريسى يطالب الحكومة بمضاعفة جهودها لخفض التضخم لـ 4%..برلماني: انتصارا لسياسات الحكومة الاقتصادية

كريم عادل: تحسن المؤشرات الاقتصادية ينذر بإمكانية تخفيض سعر الفائدة

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمصر.. خبراء لـ صدى البلد: الاقتصاد الوطني استوعب التضخم.. تحسن كبير بالمؤشرات الاقتصادية.. ويؤكدون: القرار يسهم في تنشيط مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل

اقتصاديون عن خفض المركزي لأسعار الفائدة: ينعش الاستثمار ويسهم في زيادة النمو

عن خفض أسعار الفائدة 1.5%.. اقتصاديون: البنك المركزي أظهر مرونة كبيرة في التعامل مع الأسواق والتطورات المحلية والعالمية.. قرار إيجابي للغاية على الصعيد الاقتصادي ينعكس على الاستثمار

أحمد رشدي يكتب.. تخفيض سعر الفائدة إنها مجرد بداية

ترشيحاتنا

عند سن الـ 24 عاما .. الحكومة: حالتان فقط لحرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها (رسمي)

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

تجاهل أزمته مع نادي الزمالك.. كهربا ينشر صوره جديدة له مع هذا المشجع الاهلاوي

حقيقة إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية إدخارية جديدة

بعد شائعة حرمان الابنة غير المتزوجة.. تعرف على حالات وقف المعاش بـ قانون المعاشات الجديد

انخفاض معدلات الزواج في مصر.. والدولة تتحرك

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

أخبار الرياضة.. أزمة لـ الخطيب.. حرب مرتضى وكهربا.. رحيل الشناوي .. حفل أحسن لاعب بأفريقيا

رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر من شتاء عاصف فى الإسكندرية

بعد 9 أيام من التعاقد.. حرس الحدود يفسخ عقد احمد جعفر.. اعرف السبب

ملقب بـ أبو خطاب.. المخابرات اللبنانية تلقي القبض على مصري بتهمة الإرهاب

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

نصب.. تصاعد أزمة الطلاب المصريين والجامعة الأوكرانية بعد الاستغاثة بالتعليم العالي والهجرة

عند سن الـ 24 عاما .. الحكومة: حالتان فقط لحرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها (رسمي)

حارس الأهلي السابق: شناوي بيراميدز أفضل من عصام الحضري.. فيديو

قرار الأعلى للإعلام.. الصيادلة توضح تفاصيل جديدة بشأن أزمة عمرو أديب

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور