بعد انخفاض معدلات التضخم .. توقعات بخفض سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام

قال محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة جاء بعد استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم والبطالة في مصر، موضحا أن هناك اتجاها لخفض السعر مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري.



وأكد، "عادل" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن السبب وراء وجود اتجاه لخفض سعر الفائدة مرة أخرى، استقطاب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل البلاد.



وأشار إلى أن النقل النهري والبحري يحظى باهتمام الدولة في المرحلة المقبلة، لأنه من القطاعات الحيوية في خدمة الاستثمار، لافتًا إلى أن البنية التحتية والتحول الرقمي من أهم دعائم الاستثمار الأجنبي، منوها إلى أن مشروعات البنية التحتية تدعم تشغيل العمالة بكثافة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.