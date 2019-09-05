الأزهر: الهجرة النبوية تعلمنا أسمى معاني الحب وحُسن التوكل على الله

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حدَثَ الهجرةِ النبوية يعلمنا أسمى معاني الحُبِّ، الحبُّ الذي تجسَّد في موقف سيَّدِنا أبي بكرٍ الصدِّيقِ رضي الله عنه حينما أرخص عنده كلَّ ماله ليؤثر به الحبيبَ صلى الله عليه وسلم على أهله ونفسه، الحبُّ الذي تجسَّد في موقفه –أيضًا- رضي الله عنه حينما أبكاه فرحًا بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.



وأضاف الأزهر عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الهجرة النبوية تعلمنا حسن التوكل على الله تبارك وتعالى وقوة الثقة به، فهو سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملًا، ما أجمل ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه حينما قال له أبو بكر رضي الله عنه: "لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا" فقال له: "لا تحزن إن الله معنا"، فالمسلم يجتهد في طلب الخير ثم يترك النتائج لله تعالى، وليكن شعاره: "أن الله معنا".



وأوضح أنه تكون الهجرةُ بامتثال أمر الله تعالى، واجتناب نهيه، فيهجر الإنسانُ المعاصي والسيئات، ويهجر مجالسَ اللهو والمنكرات، ويقبل على الله تعالى بالحب والخضوع له سبحانه وتعالى؛ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «…وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ» أخرجه البخاري.