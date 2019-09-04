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فن

بعد غياب طويل .. صفاء أبو السعود تظهر فى"عين" غدا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:58 م
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
محمد نبيل
يقدم برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان المسرح القومي غدا الخميس 5 سبتمبر.

ويعرض البرنامج لقاءات مع كوكبة من النجوم، أبرزهم مصطفي شعبان وصفاء أبو السعود - في اللقاء الذي يمثل عودة للفنانة والاعلامية الكبيرة بعد غياب طالت مدته عن الظهور الاعلامي - وخالد جلال وخدوجة صبري وعدد من الفائزين خلال الحفل.

وفي يوم الجمعة، يعرض البرنامج لقاء مع الفنان هيثم شاكر للحديث عن ألبومه الجديد. وكذلك الفنان "أبو" للحديث عن أغنيته الجديدة "عيش يا قلبي"، فضلا عن تناول مؤتمر مهرجان الجونة الذي عقد الأسبوع الماضي.

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام 11 مساءً، يومي الخميس والجمعة.

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