حد يعرف ايه اللى بيحصل للذهب.. أحمد موسى: فلوس شهادات قناة السويس جاهزة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ارتفاع أسعار الذهب بشكل مستمر أصبح أمرا غريبا، متسائلا: "حد يعرف ايه اللي بيحصل للدهب؟".
وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن سعر الجنيه الذهب بلغ 5669 جنيها، بزيادة 6 جنيهات عن أسعار أمس، مشيرا إلى أن البنوك تفتح أبوابها أمام كل من يمتلكون شهادات استثمار قناة السويس، التي تصل قيمتها الى 64 مليار جنيه.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، : "الفلوس موجودة، و64 مليار جنيه مش مبلغ كبير على البنوك، وكل حاجة جاهزة، والبنوك مستعدين لاستقبال المواطنين، للحصول على أموال الشهادات.
وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن سعر الجنيه الذهب بلغ 5669 جنيها، بزيادة 6 جنيهات عن أسعار أمس، مشيرا إلى أن البنوك تفتح أبوابها أمام كل من يمتلكون شهادات استثمار قناة السويس، التي تصل قيمتها الى 64 مليار جنيه.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، : "الفلوس موجودة، و64 مليار جنيه مش مبلغ كبير على البنوك، وكل حاجة جاهزة، والبنوك مستعدين لاستقبال المواطنين، للحصول على أموال الشهادات.