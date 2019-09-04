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حد يعرف ايه اللى بيحصل للذهب.. أحمد موسى: فلوس شهادات قناة السويس جاهزة.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:43 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن ارتفاع أسعار الذهب بشكل مستمر أصبح أمرا غريبا، متسائلا: "حد يعرف ايه اللي بيحصل للدهب؟".

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن سعر الجنيه الذهب بلغ 5669 جنيها، بزيادة 6 جنيهات عن أسعار أمس، مشيرا إلى أن البنوك تفتح أبوابها أمام كل من يمتلكون شهادات استثمار قناة السويس، التي تصل قيمتها الى 64 مليار جنيه.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، : "الفلوس موجودة، و64 مليار جنيه مش مبلغ كبير على البنوك، وكل حاجة جاهزة، والبنوك مستعدين لاستقبال المواطنين، للحصول على أموال الشهادات.

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