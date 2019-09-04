استعدادًا للممتاز ب.. التعادل يحسم لقاء النصر والقناة الودي

انتهت المباراة الودية التي جمعت نادي النصر بنظيره نادي القناة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في إطار الاستعدادات للموسم القادم بالدوري الممتاز ب.





جاءت المباراة قوية مليئة بالإثارة والحماس وأحرز هدفي النصر إبراهيم با فاي من ركنية قابلها بتسديدة في المرمى ومحمود سيد بضربة رأس من ركنية.





وأحرز هدفي القناة كلاً من محمد خليفة ولا لأ.



