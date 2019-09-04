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رياضة

استعدادًا للممتاز ب.. التعادل يحسم لقاء النصر والقناة الودي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:44 م
صدى البلد
عبدالله هشام
انتهت المباراة الودية التي جمعت نادي النصر بنظيره نادي القناة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في إطار الاستعدادات للموسم القادم بالدوري الممتاز ب.

جاءت المباراة قوية مليئة بالإثارة والحماس وأحرز هدفي النصر إبراهيم با فاي من ركنية قابلها بتسديدة في المرمى ومحمود سيد بضربة رأس من ركنية.

وأحرز هدفي القناة كلاً من محمد خليفة ولا لأ. 

ويخوض النصر مباراة ودية مع حرس الحدود غدًا الخميس في الثامنة مساء بدار الدفاعية كما سيواجه نادي طنطا بطنطا يوم الأربعاء القادم والإعلاميين يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر وفاركو يوم 18 سبتمبر.

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