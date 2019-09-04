قبل موقعة ليبرتادوريس.. تعرف على صراع المليونيرات والفقراء بين ريفربليت وبوكا جونيور

من المقرر أن يلتقي فريق بوكا جونيور مع مواطنه ريفر بليت في دو نصف نهائي من كأس ليبرتادوريس في شهر اكتوبر المقبل، في مباراة متوقع لها أن تحظى بندية وإثارة كبيرة نظرًا للتاريخ الحافل بالمواجهات بين العريقين الأرجنتينيين.



وما يزيد من إثارة هذه المباراة، فوز ريفر بليت بنسخة الكأس الماضية على بوكا جونيور بمجموع المباريتن 3-1، وسيكون على بوكا جونيور رد اعتباره أمام ريفر بليت وإقصاء منافسه من نصف النهائي.



وقبل موقعة كأس ليبرتادوريس بين الغريمين التقليديين، يستعرض صدى البلد تاريخ الصراع بينهما خارج المستطيل الأحضر.

المباراة بين الفريقين ليست في كرة القدم فقط، إذ لعبت السياسة دورًا أدت إلى منافسة قد تصل إلى حد العداوة بين جمهور الفريقين، حيث يتهم جمهور بوكا جونيور الذي يمثل نحو 41% من جمهور الأرجنتين جمهور ريفر بليت الذي يمثل 31% بالطبقية والنرجسية.



المليونيرات



يلقب فريق ريفربليت بـ "المليونيرات"، لأن عددًا من أعضائه من تجار وأغنياء الأرجنتين، ويعيش أغلب مشجعيه في مناطق راقية في العاصمة بوينس آيرس، على عكس جمهور بوكا جونيور الذي يلقب جمهوره بالطبقة الكادحة، هذا الصراع الطبقي جعل المنافسة بين الفريقين وجمهورهما أكبر من مجرد مباراة في كرة القدم.



بطولات كثيرة



تأسس فريق ريفربليت في 25 مايو 1901 و أكثر الأندية الأرجنتنية تحقيقًا للبطولات المحلية بالأرجنتين إذ سبق وحقق بطولة الدوري 36 مرة، بينما تأسس فريق بوكا جونيور عام 1905 على يد مهاجرين إيطاليين وإسبان، وحقق الفريق عدد الدوري الأرجنيتي 23 مرة.



لكن بوكا جونيور يتفوق على ريفربليت في تحقيق لقب كأس كوبا ليبرتادوريس، بواقع 6 مقابل 3 ألقاب لفريق المليونيرات، كما يتفوق بوكا من حيث عدد الأنصار على ريفربليت بنحو 10% من عدد المشجعين كما أوردت إحصاءات مؤرشفة على شبكة الانترنت.



أكثر مباراة تسجيل أهداف



وفيما يخص نتائج الديربي فمن أبرز النتائج فوز الريفر بـ 5-1 عام 1941 وبـ 4-0 عام 1942، أما المباراة والتي شهدت أكثر تسجيلًا للأهداف فكانت في عام 1972 والتي فاز بها الريفر بنتيجة 5-4.



ودائما ما تشهد المباريات بين الفريقين تنافسًا يصل إلى حد العنف ين الجماهير، ففي عام 1968، فقد 71 مشجعًا حياتهم بعد أن حضروا مباراة سوبر كلاسيكو على ملعب المونيمونتال التابع لريفربليت ، بعد التدافع الذي حدث بسبب الزحام الشديد.