الصرف الصحي كارثة بيئية تهدد الأهالي والحياة البحرية بشاطئ الدخيلة في الإسكندرية

يشهد شاطئ الدخيلة العام بالإسكندرية كارثة كبيرة مع استمرار إلقاء مخلفات الصرف الصحي بمياه البحر رغم مخالفة ذلك للقانون مما يهدد الحياة البحرية والاسماك بالشاطئ علاوة على ما يمثله ذلك من خطورة على حياة المصطافين و المستجمين بالشاطئ.



وشكا مؤخرا عدد كبير من المواطنين من انتشار ديدان على رمال ومياه شاطئ الدخيلة، مما تسبب في حالة من الذعر والهلع.



وانتقل رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ولجنة تضم جهاز شئون البيئة، إدارة شئون البيئة بالمحافظة، معامل شركة الصرف الصحي، المعهد القومي لعلوم البحار، مديرية الشئون الصحية، إلى المنطقة للتحقيق في الواقعة.



وانتهى تقرير اللجنة المشكلة من المعهد القومي لعلوم البحار إلى أن الديدان التي عثر عليها بشاطئ الدخيلة عبارة عن "طور من أطوار الذباب المنزلي"، وأن ظهورها ربما نتج عن وجود مخلفات سواء "قمامة، جيف، حيوان نافق"، لافتا إلى أن بيض الذباب المنزلي يكثر خلال ارتفاع درجة الحرارة صيفا.



وكشف التقرير عن وجود ماسورتين للصرف الصحي قطر الواحدة 60 سم تقوم بالتخلص من الصرف الخام غير المعالج القادم من مناطق الهانوفيل ومساكن طلعت مصطفى وما حولها مباشرة على البحر.



كما أشار التقرير إلى وجود مخلفات للسفن القادمة من وإلى ميناء الدخيلة، وهو ما يعني أن ظهور الديدان مشكلة تتعلق بالصرف الصحي- بحسب التقرير.



من جانبه قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه لا يوجد أي خطورة من مياه الصرف الصحي الملقاة في مياه البحر بشاطئ الدخيلة مشيرا إلى أنها مياه صرف معالجة، ولا تسبب أي ضررعلى الحياة السمكية أو المصطافين.



وأضاف "نافع"، أن المشروع الذي تقوم به المحافظة-خط الـ900مم- يأتي نظرا قامت بتنفيذ المشروع نظرا لتهالك الخط القديم 600 مم والذى كان يمتد داخل ميناء الإسكندرية وتعرض للكسر أكثر من مرة.



وأشار إلى أن الأهالي يعترضون على مرور خطوط الصرف اللصحي من منالطقهم السكنية وهو ما اضطرت إليه الهيئة بعد رفض ميناء الإسكندرية مد خطوط الصرف من داخل أسواره.



وشدد "نافع"، على أهمية هذا المشروع نظرا لأن هناك العديد من المناطق التي سيخدمها في غرب الإسكندرية ومن بينها منطقة أم زغيو الغارقة في مياه الصرف الطافحة.



- طلب إحاطة لوقف المشروع ونقله

من جانبه تقدم النائب مصطفى الطلخاوي، عضو مجلس النواب إلى طلب إحاطة عاجل طالب خلاله بوقف مشروع الصرف الصحي الممتد من منطقة أم زغيو-أرض الهيش- وصولا لشاطئ الدخيلة واصفا المشروع بالكارثة البييئية.



وطالب "الطلخاوي"، بتوفير اعتمادات مالية جرى لتحويل مسار محطات الرفع الثلاث من محطة معالجة أرض الهيش-التي قال انها متدرية وفي حالة أنهيارة ستغرق منطقة العجمي- مطالبا بنقلها إلى وحدة معالجة الكيلو 21.