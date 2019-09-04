الحلقة السادسة من حبيبتى فضائية تحقق 200 الف مشاهدة

يواصل المسلسل الصينى "حبيبتى فضائية " نجاحه ، وتمكن من الاحتفاظ بمركز داخل قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر ، من خلال موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .



وتمكنت الحلقة السادسة من العمل من تحقيق ما يزيد على 200 ألف مشاهدة بعد طرحها بخمسة ايام ، لتحتل المركز الـ 33 من أصل 50 مركزا تضمهم القائمة.



العمل تدور أحداثه فى إطار رومانسى خيالى حول قصة حب كوميدية تجمع بين فتاة فضائية ورئيس متعجرف وتبلغ عدد حلقاته 28 حلقة.