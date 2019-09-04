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فن

الحلقة السادسة من حبيبتى فضائية تحقق 200 الف مشاهدة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:00 م
مشهد من حبيبتى فضائية
مشهد من حبيبتى فضائية
أحمد البهى
يواصل المسلسل الصينى "حبيبتى فضائية " نجاحه ، وتمكن من الاحتفاظ بمركز داخل قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر ، من خلال موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .

وتمكنت الحلقة السادسة من العمل من تحقيق ما يزيد على 200 ألف مشاهدة بعد طرحها بخمسة ايام ، لتحتل المركز الـ 33 من أصل 50 مركزا تضمهم القائمة.

العمل تدور أحداثه فى إطار رومانسى خيالى حول قصة حب كوميدية تجمع بين فتاة فضائية ورئيس متعجرف وتبلغ عدد حلقاته 28 حلقة.

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مسلسل صينى .. حبيبتى فضائية يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

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