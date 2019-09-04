بني سويف يحسم الموافقات الأمنية لملعب مبارياته بالموسم الجديد

أعلن مسئولو نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، عن اختيار ملعب مباريات الفريق خلال الموسم الجديد من دوري الممتاز ب.





وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادي بني سويف إنه تم اختيار استاد بني سويف الرياضي لاستقبال مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة من دوري الممتاز ب، نظرا لجاهزية الملعب حيث أنه من أفضل الملاعب بالصعيد.





وعن الموافقات الأمنية أوضح "الواضح" أنه تم حسم هذا الأمر بالحصول على الموافقات الأمنية من مديرية أمن بني سويف، تمهيدا لخوض المباريات على استاد بني سويف الرياضي.



