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اقتصادية الوفد: مصر قادرة على المنافسة بقوة فى سوق الدواء العالمية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
الدكتور خالد محمد
الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد
معتز الخصوصى
أكد الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، على ضرورة الاهتمام بملف النهوض بتصنيع وتصدير الدواء المصري، مضيفا أن الدواء المصري يتمتع بجودة وتنافسية عالية تؤهله للنفاذ بقوة للأسواق الإقليمية.

وقال قنديل فى بيان صحفى له أن السوق الافريقية تعد من الأسواق الواعدة للدواء المصري خاصة مستحضرات علاج الملاريا وفيروس سي والذي أثبتت فيه الحكومة المصرية كفاءة كبيرة وصنعت نموذج يحتذى في القضاء على فيروس سي.

وأضاف رئيس اقتصادية الوفد أنه لابد من دعم وتشجيع الخطوط الانتاجية وتقديم الحوافز لمصنعي الدواء في مصر، وإبرام اتفاقات وتحالفات تصديرية في مجال التصنيع الدوائي، وكذلك العمل على دعم تنافسية الدواء المصري، وكلها نقاط تعمل الحكومة المصرية عليها الا أنها بحاجة لمزيد من الاهتمام والجهد لما سيحمله تصدير الدواء المصري من فرص كبيرة لدعم الاقتصاد المصري.

ولفت رئيس اقتصادية الوفد، إلي أن إنشاء هيئة الدواء المصرية التي تهدف إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، هي خطوة مهمة للحفاظ على جودة وسمعة الدواء المصري.

يذكر أن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 وصلت لحوالي 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان أفريقية.

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