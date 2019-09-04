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خبير اقتصادي يكشف دور البنك المركزي في انخفاض سعر الدولار

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:58 م
أنخفاض سعر الدولار
أنخفاض سعر الدولار
خالد محيي الدين
قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، ورئيس العاصمة للأبحاث الاقتصادية، إن مصادر النقد الأجنبي في مصر متعدد للغاية، ولكن تحتل حوالات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس قمة تلك المصادر.

وأضاف، "الشافعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن زيادة دخل تلك المصادر يعود بشكل إيجابي على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر.

لافتا، إلي أن مصر تستورد بأكثر من 60 مليار دولار سنويا، ولكن البنك المركزي يسعى جاهدا لتوفير تلك العملات الاجنبية.

في صدد ذلك أشار الخبير الاقتصادي "خالد الشافعي"، إلي أن انخفاض سعر الدولار نتيجة لإعلان البنك المركزي عن الاحتياطي الخاص به من العملات الأجنبية.

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