النمسا.. انخفاض طلبات اللجوء بنسبة 44% وارتفاع المهاجرين لـ3ر23% من السكان

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، عن انخفاض عدد طلبات اللجوء إلى النمسا بنسبة 44% في العام الماضي مقارنة بعام 2017 إلى ما مجموعه 13764 لاجئًا، فيما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في النمسا من خلفية مهاجرة إلى 23.3% من إجمالي عدد السكان.



وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الأربعاء - بمناسبة إعلان تقرير التكامل السنوي 2019 - أن التقرير أعده مجموعة من الخبراء المستقلين للعام التاسع على التوالي أكد أن النمسا تسير على الطريق الصحيح من حيث التكامل.



كما كشف التقرير عن تراجع معدل البطالة للمواطنين الأجانب إلى 11.3% مقابل 12.5% في عام 2017.