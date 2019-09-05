صناعة الوفد تناشد وزارة التجارة عدم التوسع فى الصناعات كثيفة استخدام الطاقة

ناشد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنه الصناعة بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا بالحزب ، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، عدم التوسع في الصناعات كثيفة استخدام الطاقة وكذلك الصناعات الملوثة للبيئة على أن يتم الاكتفاء بإنتاج ما يعادل الاستهلاك ولا نسعي للتصدير من تلك الصناعات.



ولفت قوطة فى بيان له إلى أن هذا الأسلوب اتبعه الاتحاد الأوربي منذ 25 عاما علي مستوي أوروبا، حيث قام الأوروبيون بإنتاج ما يعادل استهلاك أوربا من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقه والصناعات الملوثة للبيئة.



وقال قوطة، إنه بالرغم من تصدر مصر عربيا وإفريقيا لإنتاج الصلب العام خلال النصف الأول من العام بإنتاج 4.3 مليون طن بزيادة قدرها 13.9% عن العام الماضي إلا أن معدل التصدير انخفض بشكل ملحوظ ، وكذلك انخفض معدل تصدير الأسمنت بشكل ملحوظ .



وأشار رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، إلى أن قيمه الصادرات من الصلب والأسمنت انخفضت خلال النصف الأول من العام من 620 مليون دولار العام الماضي إلى 460 مليون دولار عن ذات الفتره العام الحالي وهذا يمثل انخفاض بنسبه 25% عن ذات الفتره العام الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية لرفع دعم الطاقه عن الصناعة المصريه والذي سيؤدي الي انخفاض التصدير بشكل ملحوظ.



وتابع المهندس حمدي قوطة، قائلا " هذا ماحدث في صناعات مثل الحديد والأسمنت"، وبناء عليه نطالب وزير الصناعة بعدم التوسع في صناعات كثيفة استخدام الطاقة والملوثة للبيئة حفاظا علي الاقتصاد المصري".