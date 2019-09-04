الخطر قادم.. 400 ألف أمريكي يواجهون أوامر بالإجلاء مع اقتراب إعصار دوريان

يواجه نحو 396 ألف من سكان ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، أوامر من جانب السلطات بالإجلاء الإلزامي مع اقتراب إعصار "دوريان" من الولاية.





وأوضحت متحدثة باسم مركز المعلومات المشترك بالولاية لورا ليونارد - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن إعصار "دوريان" يقترب من ولاية كارولينا الشمالية، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





يذكر أن المركز الوطني للأعاصير الأمريكي أكد - في وقت سابق - أنه على رغم التراجع التدريجي في قوة الإعصار، إلا أنه من المتوقع أن يظل في مساره إعصارًا قويًا خلال الأيام المقبلة؛ حيث يعد "دوريان" في الوقت الحالي أقوى إعصار ضرب مناطق بيابسة الأطلسي، وقد تحرك الآن شمالًا ومازال يهدد المناطق المقابلة للساحل الشرقي للولايات المتحدة.