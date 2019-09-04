ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطر قادم.. 400 ألف أمريكي يواجهون أوامر بالإجلاء مع اقتراب إعصار دوريان

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:57 م
صورة ارشيفية لإعصار
صورة ارشيفية لإعصار
أ ش أ
يواجه نحو 396 ألف من سكان ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، أوامر من جانب السلطات بالإجلاء الإلزامي مع اقتراب إعصار "دوريان" من الولاية.

وأوضحت متحدثة باسم مركز المعلومات المشترك بالولاية لورا ليونارد - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن إعصار "دوريان" يقترب من ولاية كارولينا الشمالية، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن المركز الوطني للأعاصير الأمريكي أكد - في وقت سابق - أنه على رغم التراجع التدريجي في قوة الإعصار، إلا أنه من المتوقع أن يظل في مساره إعصارًا قويًا خلال الأيام المقبلة؛ حيث يعد "دوريان" في الوقت الحالي أقوى إعصار ضرب مناطق بيابسة الأطلسي، وقد تحرك الآن شمالًا ومازال يهدد المناطق المقابلة للساحل الشرقي للولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ستحدث كارثة.. إسرائيل تحذر رعاياها فى أمريكا لهذا السبب

قمر صناعي يرصد مدى قوة إعصار دوريان.. فيديو

مهددا الساحل الأمريكي.. الإعصار دوريان يقتل 5 في جزر الباهاما

الإعصار دوريان يضعف قليلا فوق الباهاما لكنه ما زال يشكل خطورة

الإعصار دوريان يضرب منتجع ترامب في مار لاجو.. صور

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان في جزر الباهاما إلى 7 قتلى

ترشيحاتنا

بيج رامي المحترف المصري في كمال الأجسام يعود إلى مسارح البطولات

بعد اقترابه من القلعة الحمراء.. رسائل جماهير الأهلي لـ كهربا.. فيديو

مثيرة وأنيقة.. 30 صورة تكشف أناقة منة فضالى فى عيد ميلادها

بـ فستان أبيض قصير شفاف.. اطلالة ياسمين الخطيب تخطف أنظار الجمهور

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

أخبار الرياضة.. أزمة لـ الخطيب.. حرب مرتضى وكهربا.. رحيل الشناوي .. حفل أحسن لاعب بأفريقيا

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر من شتاء عاصف فى الإسكندرية

رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

بعد 9 أيام من التعاقد.. حرس الحدود يفسخ عقد احمد جعفر.. اعرف السبب

التحقيق مع حمدي النقاز.. اللاعب يبرر موقفه مع الزمالك.. ومرتضى منصور يغرمه

ملقب بـ أبو خطاب.. المخابرات اللبنانية تلقي القبض على مصري بتهمة الإرهاب

عند سن الـ 24 عاما .. الحكومة: حالتان فقط لحرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها (رسمي)

نصب.. تصاعد أزمة الطلاب المصريين والجامعة الأوكرانية بعد الاستغاثة بالتعليم العالي والهجرة

تركي ال الشيخ يكشف أسباب تفوق الميريا على تشيلسي وتحقيق رقم قياسي جديد

قرار الأعلى للإعلام.. الصيادلة توضح تفاصيل جديدة بشأن أزمة عمرو أديب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور