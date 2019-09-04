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أطباء الأسنان.. 5 آلاف سجلوا بالمؤتمر الدولي الخامس.. ووضع مصر بـ الخريطة الدولية للمناقشات واللقاءات.. وغدا اول ناد للأطفال

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:46 م
المؤتمر الدولي الخامس
المؤتمر الدولي الخامس لأطباء الأسنان
محمد غالي
نقابة أطباء الأسنان:
المؤتمر الدولي الخامس يضع مصر على خريطة المؤتمرات الدولية
أكثر من ألفي طبيب يسجلون بالمحاضرات و5 آلاف بالمعرض فى أول أيام المؤتمر
غدا إطلاق أول ناد للأطفال على هامش المؤتمر لتعليمهم أهمية الاعتناء بالأسنان

واصلت النقابة العامة لأطباء الأسنان، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لأطباء الأسنان (2019 EDSIC)، حيث شهدت ورش العمل ومعرض مستلزمات الأسنان، إقبالا كبيرا من الأطباء، وحديثى التخرج.

وقال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن المؤتمر شهد تسجيل أكثر من 2000 طبيب بالمحاضرات، وفى المعرض ما يزيد عن 5 ألاف طبيب، مشيرا إلى أن تلك الأعداد تؤكد أن المؤتمر يحقق نجاحات عاما بعد عام، خاصة فى ظل تخطى كافة الأخطاء التى شهدها خلال الأعوام الماضية، مبديا تمنيه من أن يضع المؤتمر مصر على الخريطة الدولية، وأن تُصبح مصر قبلة للمؤتمرات العلمية.

وأضاف الدكتور محمد علاء، عضو مجلس نقابة الأسنان، المدير التنفيذى للمؤتمر، إن الثلاث قاعات المخصصين للمؤتمر شهدوا إقبال كثيف اضطر النقابة إلى فتح قاعات إضافية لاستيعاب الأعداد، لافتا إلى أن اليوم الأول شهدت مجموعة من المحاضرات عن علاج الجذور والجراحة التجميلية، وطب جراحه الأسنان، شارك بها محاضرين من 15 دولة عربية وأجنبية، مضيفا: وعلى مستوى ورش العمل تم حجز كافة الأماكن، من الثامنة صباحا، كان الإقبال فوق المتوقع لحضورها.

وأوضح الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان - عضو بورد المؤتمر أن المعرض شهد إقبال كبير، حيث بلغ عدد الحضور حوالى 5 آلاف طبيب أسنان، وتابع: كانت حركة البيع منتظمة وسهلة، فقد كان هناك بعض المشاكل البسيطة وتم علاجها، على الفور، ونتوقع أن يأتي نفس العدد غدا، مشيرا إلى أنه جار عمل مسابقات على بعض الأجهزة الخاصة بالعيادات، والتى سيتم إجراء السحب عليها خلال أخر أيام المؤتمر، مؤكدا أن تلك الأعداد تؤكد استمرار ثقة أطباء الأسنان فى المؤتمر.

من ناحيته، قال الدكتور خالد الشريف، نقيب أطباء أسنان قنا، رئيس المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان،: منذ بداية المؤتمر فى الثامنة صباحا شهدنا توافد من النقابات الفرعية، بداية من جنوب الصعيد وحتى أٌقصى شمال مصر، بأعداد كثيفة، بالتزامن مع محاضرة "اللايف شو"، والتى تعقد لأول مرة يتم بمشاركة أعداد كبيرة من الأطباء، لافتا إلى أنه من المقرر أن يبدأ غدا، فعاليات نادى الأطفال، سيلقيها مجموعة من شباب أطباء الأسنان، لتعليم الأطفال أهمية الاعتناء بغسل الأسنان، وتنظيفها.

كما قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إنه تم عقد الملتقى الأول لشباب أطباء الأسنان، بهدف تنمية كوادر شبابية للعمل النقابى، ودعم الأطباء فى الجوانب الطبية، مشيرا إلى أن الملتقى يقدم الجوانب العلمية والقانونية التى لا تقدمها الجامعات، موضحا أن الورشة ستستمر لمدة 3 أيام، اليوم الأول سيتم مناقشة قانون اتحاد المهن الطبية، واللائحة الداخلية، واليوم الثانى لمناقشة الخدمة المهنية، والكادر رقم 14 لسنة 2014.

وأضاف بدوى، : نتمنى أنه خلال السنوات المقبلة يصبح لدينا أجيال وخدمات نقابية، بشكل جيد، وأن يتم نقل الطلبة التي كانت تقدم نوع من العمل النقابي داخل الجامعات إلى العمل داخل النقابات.

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