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فن

إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد يتجاوز 125 مليون مشاهدة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:01 م
محمد رمضان - سعد
محمد رمضان - سعد لمجرد - انساي
سعيد فراج
حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 125 مليون و728 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساى الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

يُذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

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