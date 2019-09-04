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فن

ما مل قلبك لـ إيمان الشميطي تتخطى 25 مليون مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:31 م
إيمان الشميطي
إيمان الشميطي
سعيد فراج
حققت المطربة المغربية إيمان الشميطي نجاحًا كبيرًا في أول أعمالها الفنية بأغنية «ما مل قلبك»، التي وصلت نسبة مشاهداتها إلى 25 مليونا و421 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على "يوتيوب"، يوم 3 يونيو الماضي تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وطرحت أغنية «ما مل قلبك» لـ إيمان الشميطي، باللهجة الخليجية، وهي من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع هشام السكران.

على جانب آخر، تستعد إيمان الشميطي نجمة برنامج "آراب جوت تالنت" لطرح أغنية أخرى بعنوان «عاللي جرالنا» خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتتعاون إيمان الشميطي مع كل من الشاعر ناصر الجيل، والملحن محمود الخيامي، والموزع الموسيقي مدحت خميس، والأغنية من إنتاج شركة ناصر الصالح.

يُذكر أن إيمان الشميطي، قدمت العديد من الأغاني المصرية الشهيرة في شكل "Cover" إضافة لأغنيتها "يا حضن لما يساع" والتي وجهت من خلالها رسالة للأم.

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