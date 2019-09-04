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فتح باب التقدم للدراسة المهنية للصيدلة الإكلينيكية في 7 تخصصات

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:47 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عبدالصمد ماهر
أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فتح باب التقدم للدراسة المهنية للصيدلة الإكلينيكية في سبعة تخصصات(الأورام-الرعاية الحرجة- القلب-الأطفال- الأمراض المعدية- المعلوماتية الدوائية .) .

وتأكيدا للدور التعليمي للهيئة ومشاركتها الفعالة في المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل. ستعقد الدراسة بالدبلومة في القاهرة وفي مدينة بورسعيد في نفس التوقيت وتكون الأولوية للصيادلة محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل للدبلومه الذي سيعقد بمدينه بورسعيد. وجميع صيادله مصر في الدبلومه التي ستعقد بالقاهرة. مدة الدراسة بالدبلومة عام. بواقع يومين أسبوعيا.

وصرح ا. د محمد فوزي السوده نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية ان تنظيم هذه الدبلومات ياتي في اطار الجهود المبذولة لرفع خبرات الصيادله وزيادة اعداد الصيادلة الاكلينيكيين لمواجهة متطلبات تقديم الخدمة الطبية.

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