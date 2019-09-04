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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يطمئن على طالب ماليزي بمعهد البعوث أصيب في حادث سير

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:54 م
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة
زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الطالب الماليزي عبد الخالق أيمن، بمعهد البعوث الإسلامية، والذي أصيب في حادث سير اليوم في الحي الثامن بمدينة نصر، ونقل على إثر الإصابة لمستشفى الحسين الجامعي.

واطمأن رئيس الجامعة على حالة الطالب بعد عمل الإسعافات والإجراءات الصحية اللازمة له، موجهًا طاقم المستشفى إلى توفير كل وسائل الرعاية الطبية للطالب المصاب، ولجميع نزلاء المستشفى حتى التماثل للشفاء التام.

من جانبه أعرب الطالب عن خالص الشكر والامتنان إلى رئيس الجامعة، على متابعة حالته وزيارته للاطمئنان عليه.

وكان رئيس الجامعة أصدر تعليماته السريعة في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بنقله إلى مستشفى الحسين لعلاجه على نفقة الأزهر الشريف، وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة له.

وأكد رئيس الجامعة أن مؤسسة الأزهر أمينة على كل الطلاب والطالبات الوافدين والمصريين، فهم أبناء لها، وواجب متابعتهم والاطمئنان عليهم حق لهم علينا

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