أسوان يختتم معسكره بخسارة من طلائع الجيش

اختتم الفريق الأول بنادي أسوان معسكره بالقاهرة بلقاء طلائع الجيش بملعب جهاز الرياضة العسكرى ، والذي انتهي بفوز طلائع الجيش بهدفين لهدف ،ضمن استعدادات الفريق الأسوانى للدورى الممتاز في الموسم الجديد موسم 2019/ 2020 .



بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من :



رضا السيد ،الحسيني سمير ،محمد جابر ،عبدالله السنجهاوي ،محمود نعيم

هيثم الفيل ،أحمد عامر ،سالم الليبي،

محمد الصباحي ،فادي فريد ،عبدالعزيز إمام .



بداية هادئة للقاء وانحصار اللعب بوسط الملعب، الي ان تأتى الدقيقة 8 بهدف مفاجئ لطلائع الجيش سجله كريم طارق، من خطأ دفاعى.



وتتوالي الفرص الضائعة لفريق أسوان لإدراك التعادل من الصباحى،و فادى فريد ،وعبد العزيز إمام ،لتأتى نهاية الشوط الأول وتقدم طلائع الجيش بهدف كريم طارق،



ولكن انطلاق الشوط الثانى والجهاز الفنى يجرى عده تغييرات،

سيلا بدلا من فادى فريد

حسن طارق بدلا من عبد العزيز إمام

إبراهيم جلال بدلا من الصباحى

موسى داوو بدلا من سالم الليبى،

وتأتى الدقيقة 50بهجمة مرتدة لطلائع الجيش يسجل منها اللاعب داودا الهدف الثانى للطلائع،ويجرى مجدى عبدالعاطي تبديلات أخرى ،

على عيد بدلا من هيثم الفيل

محمد خليفة بدلا من أحمد عامر

مصطفى على بدلا من محمود نعيم

طارق أبوالعز بدلا من الحسينى سمير ،ويضيع سيلا في الدقيقة 74إنفراد تاما قبل أن يحتسب الحكم في الدقيقة 75 ركلة جزاء لأسوان سجل منها سيلا هدف أسوان لينتهي اللقاء بهذه النتيجة بفوز طلائع الجيش بهدفين لهدف .



وأكد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لنادى أسوان، أن المباريات الودية التى يخوضها الفريق بمعسكر الفريق تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات ومستوى اللاعبين الذين تبحث عنهم الإدارة والجهاز الفنى لتمثيل أسوان فى الممتاز للموسم الجديد بغض النظر عن النتائج من فوز أو خسارة.



وبذلك يختتم الفريق الأول لأسوان معسكره بالقاهره بلقاء طلائع الجيش ،قبل السفر لمدينة الغردقة للمشاركة في دورة الجونة الودية التي تستضيفها ملاعب نادي الجونة بمدينة الغردقة ، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة موسم 2019,2020.