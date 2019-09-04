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رياضة

أجهزة جديدة لقياس أداء لاعبي المصري خلال المباريات والتدريبات..صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:51 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
بدأ الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة إيهاب جلال في استخدام أجهزة جديدة لقياس أداء اللاعبين سواء في التدريبات أو المباريات.

وأوضح الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تستخدم تلك الأجهزة- والتي يرتديها اللاعب خلال التدريبات والمباريات- في تقديم صورة كاملة عن تحركات اللاعب خلال المران أو المباراة والمسافات التي يقطعها وسرعته، وكذلك قياس نبضات القلب على مدار الوقت.

ويجري استلام تلك المعلومات عبر التطبيق المُعد لذلك والذي يحمله علي طه مطور أداء الفريق، والذي يقدمها للجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال حيث يتعرف من خلالها على كافة المعلومات المتعلقة باللاعب والجهد المبذول منه على مدار المران والمباراة ، وكذلك يتم التعرف على الخريطة الحرارية لكل لاعب على حدة وللاعبي الفريق بشكل كامل.

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