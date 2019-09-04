المصري يبدأ اجراءات تطعيم أفراد بعثته المسافرة إلى زنجبار

بدأت إدارة النادي المصري اجراءات تطعيم بعثته المسافرة إلى زنجبار لملاقاة نظيره فريق ماليندي والمقرر اقامتها في يوم 15 من سبتمبر الجاري على ستاد عمان في زنجبار ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية.



وقامت إدارة الحجر الصحي بمديرية الشئون الصجية ببورسعيد بتطعيم كافة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي وكذا أعضاء البعثة الإعلامية المرافقة للفريق بعدد من التطعيمات مع الأخذ في الاعتبار التطعيمات التي تلقاها اللاعبون الذين شاركوا في النسختين السابقيتن من البطولة ذاتها.



ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة في الساعات الأولى لفجر يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من سبتمبر لتصل البعثة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا صباح اليوم نفسها ، حيث ستقضي البعثة عدة ساعات (ترانزيت) قبل التوجه مباشرة إلى زنجبار.