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هيئة التأمين الصحي تكشف تفاصيل فرض رسوم 1% على الموظفين

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:46 م
أرشيفية
أرشيفية
خالد محيي الدين
قال الدكتور محسن جورج، المتحدث باسم هيئة التأمين الصحي، إن نظام التأمين الصحي القديم لا يشمل تأمين طلاب الجامعات، حيث يغطي الأطفال تحت سن الـ7 سنوات والطلبة والموظفين، فضلا عن المعاشات والأرامل.

ونوه، "جروج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، إلي أن قانون التأمين الصحي الشامل يضم جميع المواطنين بجميع فئاتهم العمرية.

وقال أن وحدة التغطية التأمينية تصل لـ 1% من الدخل الشهري عن كل موظف، بالإضافة لـ1% زيادة عن كل أبن من أبنائه، موضحا أن الخزانة العامة للدولة ستتولي دفع اشتراك الأسر غير القادرة.

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