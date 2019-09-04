بشرى للراغبين في الالتحاق بـ مدرسة الذهب .. فيديو

قال مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد، إنهم تلقوا 300 طلب اليوم فقط، للالتحاق بأول مدرسة لتعليم صناعة المجوهرات والحلي.



وأضاف نصار، ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المتقدمين جاءوا من مدن مختلفة ومناطق محيطة بالمدرسة، قائلا: "فوجئت بالأعداد الكبيرة المتقدمة بطلبات للالتحاق بمدرسة الدهب".



وأوضح أنه كان الاتفاق على البدء بـ 8 فصول دراسية، وسيزداد العدد إلى 14 فصلا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا لزيادة عدد الطلاب المتقدمين للدراسة إلى 900 أو 1000 طالب، بعد مشاهدة الإقبال على الالتحاق بالمدرسة.



