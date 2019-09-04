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بشرى للراغبين في الالتحاق بـ مدرسة الذهب .. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:49 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد، إنهم تلقوا 300 طلب اليوم فقط، للالتحاق بأول مدرسة لتعليم صناعة المجوهرات والحلي.

وأضاف نصار، ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المتقدمين جاءوا من مدن مختلفة ومناطق محيطة بالمدرسة، قائلا: "فوجئت بالأعداد الكبيرة المتقدمة بطلبات للالتحاق بمدرسة الدهب".

وأوضح أنه كان الاتفاق على البدء بـ 8 فصول دراسية، وسيزداد العدد إلى 14 فصلا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا لزيادة عدد الطلاب المتقدمين للدراسة إلى 900 أو 1000 طالب، بعد مشاهدة الإقبال على الالتحاق بالمدرسة.

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