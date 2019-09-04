نقابة أطباء الأسنان: المؤتمر الدولي الخامس يهدف لتنمية شباب المهنة

قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إنه تم عقد الملتقى الأول لشباب أطباء الأسنان، بهدف تنمية كوادر شبابية للعمل النقابى، ودعم الأطباء فى الجوانب الطبية، مشيرا إلى أن الملتقى يقدم الجوانب العلمية والقانونية التى لا تقدمها الجامعات، موضحا أن الورشة ستستمر لمدة 3 أيام، اليوم الأول سيتم مناقشة قانون اتحاد المهن الطبية، واللائحة الداخلية، واليوم الثانى لمناقشة الخدمة المهنية، والكادر رقم 14 لسنة 2014.



وأضاف الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، نتمنى أنه خلال السنوات المقبلة يصبح لدينا أجيال وخدمات نقابية، بشكل جيد، وأن يتم نقل الطلبة التى كانت تقدم نوع من العمل النقابى داخل الجامعات إلى العمل داخل النقابات.



وتابع الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن حركة البيع كانت منتظمة وسهلة، فقد كانت هناك بعض المشاكل البسيطة وتم علاجها، على الفور، ونتوقع أن يأتي نفس العدد غدا، مشيرا إلى أنه جارى عمل مسابقات على بعض الأجهزة الخاصة بالعيادات، والتى سيتم إجراء السحب عليها خلال أخر أيام المؤتمر.



وأكد الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان أن تلك الأعداد تؤكد استمرار ثقة أطباء الأسنان فى المؤتمر.



وواصلت النقابة العامة لأطباء الأسنان، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لأطباء الأسنان (2019 EDSIC)، حيث شهدت ورش العمل ومعرض مستلزمات الأسنان، إقبال كبير من الأطباء، وحديثى التخرج.