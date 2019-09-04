صدمة لـ بيراميدز قبل مواجهة الزمالك.. عبد الله السعيد مهدد بالغياب في نهائي الكاس

يعاني عبد الله السعيد ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من إصابة في عضلة السمانة .



وأصبح عبد الله السعيد مهددا بالغياب عن لقاء القمة أمام نادي الزمالك في نهائي من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها الاحد 8 سبتمبر.



وأكد الطبيب الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرمديز أن عبد الله السعيد لاعب الفريق أصبح مهددا بالغياب عن لقاء القمة أمام نادي الزمالك بنسبة كبيرة للغاية.



وتعرض عبد الله السعيد للاصابة بشدة في عضلة السمانة قبل خوض المباراة الأخيرة مع فريقه أما إيتوال الكونغولي في إياب الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الافريقى " الكونفدرالية الإفريقية " ، ليمنع بذلك من خوض اللقاء.

