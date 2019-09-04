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فن

بين اخبار القبض عليها والنفي .. 7 معلومات عن المطربة بوسى

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:48 م
بوسى
بوسى
أثار خبر القبض على المطربة بوسى فجر اليوم قلق متابعيها عليها ، قبل ان يخرج محاميها أحمد الجهني وينفى ما أشيع حول القبض تنفيذا لحكم قضائي.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن المطربة بوسي :

1- أسمها بالكامل ياسمين محمد شعبان أمين.

2- من مواليد 1 سبتمبر 1981 اى تبلغ من العمر 38 سنة.

3- تزوجت مرة واحدة.

4- لديها ابن واحد.

5- كانت شهرتها الحقيقة من خلال أغنية "اه يادنيا " ، والتى اذيعت ضمن أحداث فيلم الالمانى.

6- شاركت فى عدد من الاعمال الفنية كممثلة منها عمر وسلمى ، قضية نسب ، الحساب يجمع.

7- دخلت فى خلاف حاد مع مطلقها وقامت برفع قضية خلع ، بينما قام هو برفع قضايا ضدها بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.



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