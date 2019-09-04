بين اخبار القبض عليها والنفي .. 7 معلومات عن المطربة بوسى

أثار خبر القبض على المطربة بوسى فجر اليوم قلق متابعيها عليها ، قبل ان يخرج محاميها أحمد الجهني وينفى ما أشيع حول القبض تنفيذا لحكم قضائي.
وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن المطربة بوسي :
1- أسمها بالكامل ياسمين محمد شعبان أمين.
2- من مواليد 1 سبتمبر 1981 اى تبلغ من العمر 38 سنة.
3- تزوجت مرة واحدة.
4- لديها ابن واحد.
5- كانت شهرتها الحقيقة من خلال أغنية "اه يادنيا " ، والتى اذيعت ضمن أحداث فيلم الالمانى.
6- شاركت فى عدد من الاعمال الفنية كممثلة منها عمر وسلمى ، قضية نسب ، الحساب يجمع.
7- دخلت فى خلاف حاد مع مطلقها وقامت برفع قضية خلع ، بينما قام هو برفع قضايا ضدها بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.
وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن المطربة بوسي :
1- أسمها بالكامل ياسمين محمد شعبان أمين.
2- من مواليد 1 سبتمبر 1981 اى تبلغ من العمر 38 سنة.
3- تزوجت مرة واحدة.
4- لديها ابن واحد.
5- كانت شهرتها الحقيقة من خلال أغنية "اه يادنيا " ، والتى اذيعت ضمن أحداث فيلم الالمانى.
6- شاركت فى عدد من الاعمال الفنية كممثلة منها عمر وسلمى ، قضية نسب ، الحساب يجمع.
7- دخلت فى خلاف حاد مع مطلقها وقامت برفع قضية خلع ، بينما قام هو برفع قضايا ضدها بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.