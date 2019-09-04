بين اخبار القبض عليها والنفي .. 7 معلومات عن المطربة بوسى

أثار خبر القبض على المطربة بوسى فجر اليوم قلق متابعيها عليها ، قبل ان يخرج محاميها أحمد الجهني وينفى ما أشيع حول القبض تنفيذا لحكم قضائي.



وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن المطربة بوسي :



1- أسمها بالكامل ياسمين محمد شعبان أمين.



2- من مواليد 1 سبتمبر 1981 اى تبلغ من العمر 38 سنة.



3- تزوجت مرة واحدة.



4- لديها ابن واحد.



5- كانت شهرتها الحقيقة من خلال أغنية "اه يادنيا " ، والتى اذيعت ضمن أحداث فيلم الالمانى.



6- شاركت فى عدد من الاعمال الفنية كممثلة منها عمر وسلمى ، قضية نسب ، الحساب يجمع.



7- دخلت فى خلاف حاد مع مطلقها وقامت برفع قضية خلع ، بينما قام هو برفع قضايا ضدها بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.







