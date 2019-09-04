7 أسابيع في خدمة ضيوف الرحمن.. انتهاء الجسر الجوي لموسم الحج

بعد نحو 7 أسابيع من العمل المتواصل دون انقطاع، أسدل الستار على موسم الحج لهذا العام، بوصول آخر رحلة للشركة الوطنية مصر للطيران، عائدة من مطار المدينة المنورة، علي متنها 300 حاج من حجاج قرعة العلاقات والبعثات، والذي بوصولهم تكون قد نقلت نحو أكثر من 70 ألف حاجا على متن 424 رحلة جوية بزيادة 15% عن العام الماضي.



ما بين مرحلة الذهاب التي بدأت في 18 يوليو الماضي، والعودة التي انتهت اليوم الأربعاء 4 سبتمبر ، جهود مضنية بذلت من قبل كافة العاملين بقطاع الطيران المدني وشركاته التابعة، حيث سخرت مصر للطيران برئاسة الطيار "أحمد عادل"، جميع إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للحجاج خلال سفرهم من مطار القاهرة أو المطارات الإقليمية، فضلا عن التسهيلات الكبيرة التي قدمتها بعثة الشركة الوطنية بالأراضي المقدسة بالتعاون مع السلطات السعودية داخل مطاري جدة والمدينة، لتسهيل سفر ووصول الحجاج المصريين.



وتسهيلا لإجراءات العودة، قامت مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة بتوفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية.



أما عن المطارات المصرية بصفة عامة ومطار القاهرة الدولي صاحب النصيب الأكبر من الرحلات بصفة خاصة، كانت هناك استعدادات مكثفة من قبل مسئولي الطيران المدني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمطارات، لتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله داخل المطارات لإنهاء إجراءاتهم في سهولة ويسر، فضلا عن تقديم تسهيلات خاصة إلى الحجاج من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وجهزت سلطات مطار القاهرة، خيمة مكيفة أمام صالة الوصول بمبنى الرحلات الموسمية المخصص رحلات الحج والعمرة، مخصصة لانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، أُعدت نظيرتها بالمطارات الإقليمية أيضًا، التي سيرت رحلات الحج لهذا العام، تم الدفع بكافة الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن.



الطيار أشرف الخولي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، قال إن موسم الحج لهذا العام شهد تحقيق أعلى معدل انتظامي في التشغيل خاصة فى أوقات الذروة، وذلك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن أسباب نجاح الموسم ترجع أيضا، الاستعداد والتخطيط المسبق وتسخير كل الامكانيات الفنية والبشرية والتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المطارات ورسم خطة واستراتيجية للعمل.



وتمكنت مصر للطيران في مرحلة العودة، من تسيير 224 رحلة جوية من جدة نقلت 45 ألف حاج و200 رحلة من المدينة نقلت 34 ألف حاج بالإضافة الي 34 رحلة من مطارات برج العرب والأقصر وأسوان والغردقة نقلت علي متنهم 7130، الي جانب 33 رحلة طيران خاص لعودة حجاج فلسطين و باماكو ودولة مالي.



وفي مرحلة الذهاب، التي بدأت 18 يوليو وانتهت 5 أغسطس الماضي، قامت الشركة بتنظيم 350 رحلة نقلت 74 ألف بزيادة 20% عن العام الماضي منهم 205 رحلة الي جدة نقلت 40 الف و576، اما المدينة نقلت 34 ألف حاج علي متن 145 رحلة بالإضافة إلى 31 رحلة من مطارات برج العرب وأسوان والاقصر والغردقة، حيث نقلت 7130حاجا الي جانب 33 رحلة خاصة نقلت 9669 حاجا من حجاج فلسطين ودولة مالي.



