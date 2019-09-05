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رياضة

إصابة لاعب هال سيتى بـ سرطان الأمعاء

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:43 ص
لاعب هال سيتى
لاعب هال سيتى
أ ش أ
أعلن نادي هال سيتى، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم "تشامبيون شيب" أمس، الأربعاء، أن لاعبه أنجوس ماكدونالد، تم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء في مراحل مبكرة.

وذكر نادي هال سيتى، في بيان، أن ماكدونالدو (26 عاما)، "أظهر رباطة جأش كبيرة" في رد فعله على التشخيص.

وجاء في بيان النادي "هال سيتي يحزنه أن يعلن أن أنجوس ماكدونالد تم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء في مراحل مبكرة منه".

وأضاف بيان نادي هال سيتى، "لقد أظهر ماكدونالد قوة شخصية كبيرة في طريقة تفاعله مع تلك الأخبار، تتحد عائلة هال بأكملها في إظهار حب أنجوس المستمر وستدعمه في شفائه".

وتابع نادي هال سيتى في بيان "صحة ماكدونالد الجسدية والعقلية تشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا في هذه اللحظة".

يذكر أن ماكدونالد انضم لصفوف هال سيتي قادمًا من فريق بارنسلي الإنجليزي، في يناير عام 2018، وشارك في 14 مباراة.

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