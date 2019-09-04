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رياضة

مدرب المنيا: وصلنا لأغلب قوام الفريق.. ونضع الرتوش الأخيرة على الصفقات

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:59 م
فريق المنيا
فريق المنيا
كتب مالك خالد
قال سمير كمونة، المدير الفني لنادى المنيا، إن خطة الصفقات الجديدة تسير بشكل جيد، وفقًا لاحتياجات الفريق، لدعم صفوفه استعدادًا للممتاز "ب".

وأضاف سمير كمونة، المدير الفني لنادى المنيا، "قمنا بضم 13 صفقة جديدة حتي الآن في مختلف مراكز الملعب سواء الدفاع أو الهجوم وسط الملعب والناحية الهجومية، سعيا لتكوين فريق يلبي طموحات الجماهير المنياوية خلال الموسم الجديد.

وتابع سمير كمونة، المدير الفني لنادى المنيا، أن لاعبي الفريق في تقدم مستمر وذلك ملحوظ لنا خلال الاستعدادات والمباريات الودية، ووصلنا باللاعبين لمرحلة متقدمة قبل بدء المنافسات الرسمية بدوري الممتاز "ب".

وأكد سمير كمونة، المدير الفني لنادى المنيا، أنه مطمئن على الفريق في الموسم الجديد وسنقدم موسماً مميزاً سعياً للصعود إلى الدوري الممتاز.

واختتم سمير كمونة المدير الفني لنادى المنيا، تصريحاته قائلاً: "نعمل بجد وإخلاص ولا نبخل بنقطة عرق خلال تواجدنا مع المنيا، ونملك من الخبرات ما يساعدنا على الصعود بنادي المنيا للدوري الممتاز.

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