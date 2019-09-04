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فن

روائع الطرب يقدمها ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف في حفل الأوبرا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:03 م
م كلثوم وموسيقار
م كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب
أ ش أ
يحيي ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، حفلًا موسيقيًا في الثامنة مساء بعد غد الجمعة، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وأعد الثنائي برنامجًا متميزًا يتضمن مجموعة من مؤلفاتهما الخاصة من بينها :(سماعي ميرامار وسماعي زعفران)، بالإضافة إلى بانوراما لأعمال أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش.

كما يقدم الثنائي تقنية مبتكرة للعزف على آلة العود يظهر خلالها براعتهما وتوافقهما في الأداء بمقطوعة موسيقية بعنوان "البلياتشو" تأليف غسان اليوسف، كما تقدم دينا عبد الحميد مؤلف جديد بعنوان "سماعي نهواندا".

يذكر أن السوري غسان اليوسف وزوجته دينا عبد الحميد يعد أول ثنائي عربي لآلة العود وأول دويتو يعزف على آلة واحدة، درسا العود في طفولتهما وتخرجا في بيت العود العربي، وشاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة، وتم تكريمهما في العديد من المحافل المهمة.

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